Gewächshaus für den Kleingarten

Für alle, die die Erntesaison verlängern wollen

Lothar Schulz ist der Vorstandsvorsitzende der Kleingartenanlage Schneebergtal in Köln-Rondorf. Hier gibt es 185 Kleingärten. Er schätzt, dass in circa 30 von ihnen ein Gewächshaus steht. "Das lohnt sich für alle, die länger ernten wollen", meint er. Von Ende November bis Ende März wird zwar in der Anlage das Wasser abgestellt. Aber in einem Gewächshaus kann man Pflanzen vorziehen und somit auf alle Fälle früher ernten, als wenn man das Gemüse nur im Freiland anbaute.

Besonders Gurken wachsen im Gewächshaus gut

Bernd und Sieglinde Schmidt hatten im letzten Jahr eine wahre Gurkenschwemme. Das führen sie auf ihr Gewächshaus zurück. Es hat eine Grundfläche von ca. 1,50 Meter mal zwei Metern, ein Satteldach, einen Aluminiumrahmen, Glasscheiben und eine Schiebetüre. Die bleibt im Sommer offen – zur Belüftung und für die Bienen. Lothar Schulz hat ein ähnliches Gewächshaus, nur etwas größer und mit Doppelstegplatten aus Plastik. Das gehe bei Hagel nicht so leicht kaputt und ließe sich leicht reparieren: Einfach neue Folie kaufen, zuschneiden und einsetzen.

Auch auf das Budget achten!

Lothar Schulz meint, dass ein Modell wie seines und der Schmidts für den Kleingarten ausreicht. Automatische Fensterheber zur Belüftung, ein Bewässerungssystem oder eine Heizung brauche es nicht: "Ein Pächter von uns hat mal sein Gewächshaus im Winter geheizt. Am Ende hatte er eine Jahresrechnung von 1.200 Euro für Strom. Da kannst du dein Gemüse besser gleich kaufen, das lohnt sich nicht.“

Das Gewächshaus, das er seiner Frau vor zehn Jahren zum Geburtstag geschenkt hat, hat 500 Euro gekostet. Mehr hätte er auch nicht bezahlt. Aber circa 350 Euro sollte man schon einplanen, damit man lange davon hat. Seines sei noch top in Ordnung.

Foliengewächshäuser als kleinere, leichtere Alternative

Wolfgang und Marieluise Conzen haben statt eines begehbaren Gewächshauses zwei kleinere Foliengewächshäuser aufgestellt. Die haben im Internet je circa 80 Euro gekostet. Darin ziehen sie ihre Tomaten vor, die später ein Beet weiter nach vorne unter das Tomatendach wandern. Das Gestänge für das Dach haben die Conzens selbst gebaut. Im Sommer kommt noch Gartenfolie drüber. So seien die Tomaten bestens vor der Braunfäule geschützt. "Mit den Foliengewächshäusern sind wir flexibler als mit einem größeren Gewächshaus. Wenn wir noch mehr anbauen wollen, stellen wir einfach schnell ein drittes daneben", erläutert Wolfgang Conzen.

Zelt um Pergola = Frostschutz für Sommerblumen

Im Garten der Conzens gibt es einen weiteren interessanten Eigenbau: die Pergola mit den drangezippten Zeltplanen. So wird aus der Terrasse vor dem Gartenhaus ein "Wintergarten für die frostempfindlichen Sommerblumen", wie Fuchsien oder Geranien. Bei Minustemperaturen stellen die beiden einen Frostwächter rein. Das ist eine kleine gasbetriebene Heizung, die das Pergola-Zelt stets auf ein Grad plus aufheizt. Das hat den gleichen Effekt wie ein Anlehngewächshaus, das im Kleingarten aber verboten ist.

Was ist im Kleingarten erlaubt?

"Ein Gewächshaus muss frei stehen. Die Grundfläche des Häuschens darf 7,5 Quadratmeter nicht überschreiten und der First darf nicht höher sein als 2,25 Meter", so Lothar Schulz. Die Kölner Gartenordnung schreibt für Gewächshäuser eine Baugenehmigung vor. Dazu lädt man sich den Bauantrag aus dem Internet herunter und zeigt dem Vorstand, wo man es aufstellen möchte. Wenn Nachbarn davon nicht gestört werden, leitet der Vorstand den Antrag an die Stadt weiter. Die Schmidts hätten beispielsweise ihr Häuschen nicht um 45 Grad gedreht aufstellen dürfen. Denn dann wäre das Abtropfwasser auf das Nachbargrundstück geprasselt und hätte dort eventuell Pflanzungen ausgewaschen. "Bei Gewächshäusern liegt die Genehmigungsquote aber bei weit über 90 Prozent", beruhigt Lothar Schulz.