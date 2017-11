Bei diesem Baum tippten die meisten Rundgangs-Teilnehmer auf Ahorn, wegen der Blätter. "Aber der Ahorn hat doch nicht solche kugelig-pelzigen Früchte", wendet Wolf Achim Roland ein und löst das Rätsel. Es ist eine Platane, und zwar eine Ost-Platane. "An der Ost-Platane hängen an einer Schnur bis zu sieben Früchte, bei der West-Platane nur drei", so Roland.