Dächer begrünen fürs Klima

Diese Dächer können begrünt werden

Nicht jedes Dach eignet sich für eine Begrünung. "Bis zu einer Neigung von 23 Grad ist Dachbegrünung gut machbar. Ist die Neigung höher, spricht man von einer Steildachbegrünung, die erheblich aufwändiger wäre", erklärt Naturgartengestalterin Ulrike Aufderheide. Unbedingt auch vorher sollte geklärt werden: Wieviel Last kann mein Dach tragen? Die Fachfrau: "Ab 60-80 kg zusätzliche Dachlast pro qm wird Begrünung möglich und das entspricht dann als Faustregel ungefähr 6-8cm möglicher Substrathöhe."

Für Abfluss, Dichtigkeit und Feuerschutz sorgen!

Zudem braucht man einen Rand, der das Substrat festhält. Das Dach sollte möglichst ein geringes Gefälle haben, damit es nicht zu Staunässe kommt. Und es sollte Notüberläufe haben, damit das Dach nicht zur Badewanne wird, ergänzt Ulrike Aufderheide. Fragen der Dichtung und des Feuerschutzes muss man mit einem Dachdecker oder einem Hochbauarchitekten klären. Der Gartenbauer übernimmt dann ein fertig gedichtetes Dach und gestaltet die Bepflanzung.

Extensive oder Intensive Bepflanzung

Man kann ein Dach intensiv oder extensiv bepflanzen. Eine intensive Begrünung auf dem Dach ist ein richtiger Garten: Da können Bäume stehen, da kann man Gemüse anbauen. Da wird gedüngt, gewässert, gepflegt. Eine extensive Begrünung ist eine relativ dünne Begrünung von 6 bis 30 cm Höhe. Hier müssen die Pflanzen mit dem auskommen, was ihnen das Substrat und der Himmel bieten. Auf extensiver Begrünung fühlen sich Pflanzen wohl, die magere Standorte mögen. Und die sind in unseren überdüngten Landschaften rar. Gründächer sind also seltene Biotope.

Pflegeleicht, aber lebensreich!

Die Naturgartengestalterin Ulrike Aufderheide pflanzt auf dem Dach des Hausanbaus von Roswitha Schönwitz in Wachtberg bei Bonn eine extensive Begrünung mit einer Substrathöhe von 18 Zentimetern. Sie begnügt sich aber nicht mit der Pflanzung von Dachhauswurz, sondern schafft mit vielfältigen Wildpflanzen, Totholz und Sand verschiedene Lebensräume für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Schwebfliegen und vielleicht sogar Vögel. "Pflegeleicht, aber lebensreich", so bringt sie ihr Projekt auf den Punkt. Und: "Je vielfältiger und höher die Bepflanzung ist, desto mehr Insekten finden sich ein."

Dächer zu Nistplätzen!

Beim aktuellen Insektensterben können begrünte Dächer also wichtige Biotope sein. Auch als Nistplätze für Vögel sind Gründächer attraktiv: "Denn da werden die Vögel in der Regel kaum von Menschen gestört und auch nicht von Fressfeinden wie Katzen bedroht. Für Nestflüchter würde so ein Dach ohne Insekten aber zur Todesfalle: Sie könnten zwar aus dem Ei schlüpfen, hätten dann aber keine Nahrung. Wer also auf dem Dach Insekten anlockt, schafft potenziell auch Nistplätze für Vögel", erklärt Ulrike Aufderheide.

Mehrere positive Effekte fürs Klima

"Die aktuellen Extremwetterlagen mit Dürre und Starkregen werden wir zunehmend erleben", warnt die Biologin. Dachbegrünungen können hier helfen: Sie sind Zwischenspeicher für Regenwasser. "Bei einer Dachbegrünung gelangt nur noch circa die Hälfte des Regenwassers in die Kanalisation. Diese wird also bei Starkregen entlastet. Zudem sorgt die Verdunstung des Wassers auf dem Dach für eine Abkühlung der direkten Umgebung. Ein Dach alleine kann da nicht viel bewirken, aber wenn es immer mehr werden, kann das zum Klimaschutz in Städten beitragen", weiß Ulrike Aufderheide und wünscht sich noch mehr Initiativen wie die der Stadt Essen.