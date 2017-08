Bunte Blütenküche

So schön sieht der Blüten-Salat aus. Die Salatsoße sollte man erst kurz vor dem Servieren drüber gießen, weil das Kunstwerk sonst zusammenfällt. So bunt wie er aussieht, schmeckt der Salat auch. "Je nachdem, was man erwischt, schmeckt er unterschiedlich – ein Überraschungssalat", meint eine Teilnehmerin.