Bitte Anfassen - Fühlpflanzen

Zeig mir, was du brauchst!

Während wir uns entsprechend der Wetterlage anziehen oder in die Sonne fliegen, wenn uns das Wetter nicht passt, müssen Pflanzen mit ihrer Umgebung klarkommen. Damit das funktioniert, haben sie diverse Anpassungsstrategien entwickelt. Gärtnermeisterin Kirsten Finkel zeigt bei ihrer Führung durch den Botanischen Garten Köln, dass sich an den Oberflächen der Pflanzen oft ablesen lässt, wo diese herkommen. Dem Hobbygärtner sagt das auch, was die Pflanze braucht, damit sie gut gedeiht.

Ich lebe im feuchten Schatten

Im feuchten und schattigen Kamelien- und Farnwald fallen großflächige Blätter auf. "Kamelien kommen aus lichten Bergregionen in Asien. Farne wachsen unter Bäumen. Beides sind also Pflanzen, die auf Feuchtigkeit und Schatten spezialisiert sind". Mit den großen Blättern fangen sie Licht auf. "Die Blätter haben auch einen leichten Glanz. Das ist eine Wachsschicht, die das Wasser schnell abperlen lässt. Weil feuchte Blätter immer anfälliger sind gegen Pilzbefall als trockene", erläutert die Gärtnermeisterin.

Ich lebe in der trockenen Sonne

Eine Wachsschicht haben interessanterweise auch viele Pflanzen im Duftgarten, die mit Trockenheit klarkommen müssen. Hier schützt die Schicht vor Verdunstung. "Je dicker die Wachsschicht, desto bläulicher wirkt sie", so Kirsten Finkel. Ebenfalls zum Schutz vor Verdunstung haben diese Pflanzen kleine Blätter. "Letztendlich ist die Blattfläche immer die größte Fläche, über die die Pflanze Wasser verliert", erklärt Kirsten Finkel. Die geringste Fläche bieten Nadeln, wie beim Rosmarin.

Friss mich nicht!

Sowohl der Steinsame, eine kleine blaue Blume, als auch der Beinwell, eine Heilpflanze, haben raue Blätter. Sie gehören zu den Raublattgewächsen. Diese Rauheit entsteht durch Haare, die mit Silikat verfestigt wurden. Die raue Oberfläche schützt die Pflanzen davor, gefressen zu werden. Noch aggressiver wehren sich Rosen mit ihren Stacheln und Kakteen mit ihren Dornen. Die Dornen des in der Wüste vorkommenden Kaktus‘ sind gleichzeitig noch ein Verdunstungsschutz. Aus ihnen kann kein Wasser entweichen.

Verbreite mich!

Haare auf Blättern schützen auch vor Verdunstung. Zum Beispiel beim Salbei. Haare an Samen helfen den Pflanzen bei der Vermehrung. Die Früchte von beispielsweise Clematis und Baumwolle verbreiten sich, indem sie vom Wind weggetragen werden. Bei der Klette heften sie sich an das Fell von Tieren und können sich so in einem noch weiteren Radius verbreiten. Beim nächsten Spaziergang durch die Flora werden die Teilnehmer dieses Rundgangs nicht mehr nur auf Blüte und Duft, sondern auch auf die Oberflächen der Pflanzen achten.