Gemüse – Frisch vom Balkon!

Achtung Mieter!

Zu Beginn des Kurses zum Balkongärtnern warnt Olaf Heinrichs die fünfzehn Teilnehmer davor, einfach das Fallrohr für das Regenwasser anzuzapfen. "Fragen Sie besser Ihren Vermieter, ob Sie das dürfen und lassen Sie es fachmännisch machen". Das Gleiche gilt für das Anbringen von Rankgerüsten an Wänden für Spaliere oder ähnliches.

Plastik oder nicht?

Pflanzbehälter aus Plastik haben den großen Vorteil, dass sie leicht sind. Schön sind sie allerdings selten. Aber viele sind günstig bis kostenlos zu haben. Und wenn sich Olaf Heinrichs überlegt, was alles weggeschmissen wird, dann recycelt er lieber ausgediente Industriebehältnisse. Allerdings ist es nicht jedermanns Sache, Tomaten in ehemalige Mörtelwannen zu pflanzen. Olaf Heinrichs lässt seine vor dem ersten Gebrauch für Lebensmittel ausgasen. Draußen soll der Regen eventuelle Schadstoffe auswaschen.

Plastik für die Lebensmittelindustrie

Guten Gewissens empfehlen kann er Plastikbehälter, die für die Lebensmittelindustrie produziert wurden. Die erkennt man an einem in das Plastik eingeprägten Zeichen: Ein Weinglas und eine Gabel. Viele dieser Behälter werden für Großbetriebe ohne Pfand hergestellt und nach Gebrauch im Betrieb entsorgt. Daher bekäme man in der Regel ausgediente Transportkisten, in denen in den Bio-Supermärkten Pilze angeliefert würden, oft umsonst, wenn man danach frage. Oder auch große Eimer, in denen Lebensmittel für griechische oder türkische Imbisse lagern. Durchlöchert man deren Böden, kann man darin Kartoffeln, Chili oder Physalis pflanzen.