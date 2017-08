Wasserzähler werden zu oft ausgewechselt

Die Verfasser der Studie rechnen vor: Pro Zähler fallen Kosten von etwa 120 Euro an: 75 Euro für Arbeit und Material, außerdem geschätzte 45 Euro " indirekte volkswirtschaftliche Kosten " dadurch, dass Wohnungsinhaber auf den Monteur warten müssen und dadurch möglicherweise von der Arbeit abgehalten werden. In der Studie heißt es: " Das Wasserversorgungsunternehmen kann diese Kosten nicht direkt dem Hauseigentümer in Rechnung stellen, sondern legt diese Kosten folglich auf den Wasserpreis um."

Häufiger Wechsel teurer als Fehlmessungen

Wasseruhren messen Trinkwasserverbrauch

Bei rund 62 Millionen Wasserzählern in Deutschland koste der Austausch im Sechs-Jahre-Turnus knapp eine Milliarde Euro jährlich, das haben die Forscher ausgerechnet. Das stünde in keinem Verhältnis zu möglichen Messungenauigkeiten älterer Wasserzähler. Selbst im unrealistischen Fall, dass ein Wohnungswasserzähler von Beginn an mit einer zehnprozentigen Fehlerquote misst, seien die Mehrkosten für einen Zählerwechsel höher als die aufgrund der Fehlmessung zu viel entrichteten Wasserkosten, so die Studie.

Deutschland strengstes Eichgesetz

In kaum einem Land ist der Zählerwechsel so streng vorgeschrieben wie in Deutschland: In Frankreich beispielsweise werden Wasseruhren im Schnitt nur alle 18 Jahre, in Spanien und Portugal sogar nur alle 23 Jahre ausgetauscht.

Bochum: Alte Zähler wieder im Einsatz

In Bochum müssen beispielsweise von den insgesamt rund 56.000 Wasserzählern pro Jahr etwa 6.000 Geräte ausgetauscht werden, sagt Christian Seger, Sprecher der Stadtwerke Bochum. Die alten Zähler würden von der Tochterfirma Gelsenwasser aufgearbeitet, neu geeicht und könnten dann wieder verwendet werden.

Alte Wasserzähler werden nach Wartung wieder eingebaut

Allerdings nutzten die Bochumer Stadtwerke auch die gesetzliche Möglichkeit des "Stichprobenverfahrens", erklärt Seger: Ein kleine Anzahl baugleicher Zähler werden ausgebaut und auf ihre Funktionsfähigkeit untersucht. Stellt sich heraus, dass 95 Prozent der Geräte noch einwandfrei messen, können die Stadtwerke alle anderen Wasseruhren von gleicher Bauart und Baujahr drei Jahre länger in Betrieb lassen, also insgesamt neun Jahre.

Auch in Dortmund nutzt man nach Auskunft einer Sprecherin das Stichprobenverfahren, um die Funktionszeit der Zähler verlängern zu können. In Köln wurden im Bereich der Rheinenergie im vergangenen Jahr 10.000 Zähler ausgetauscht, für das laufende Jahr rechne Rheinenergie mit 31.000 Zählerwechseln, so eine Sprecherin.

Verbände fordern Gesetzesänderung

Mehrere Wohnungswirtschaftsverbände - darunter Haus und Grund, der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter und der Deutsche Mieterbund - hatten die Studie gemeinsam in Auftrag gegeben. Ihre Forderung: Eine Verlängerung der Eichfristen für Haus- und Wohnungswasserzähler auf bis zu 20 Jahre. "Private und öffentliche Haushalte könnten jährlich mehr als 500 Millionen Euro sparen, wenn die deutschen Eichfristen – vergleichbar denen in anderen Industrienationen – deutlich länger wären", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Auch Kommunen könnten sparen

Das würde sich nicht nur auf der Nebenkostenabrechnung der Wohnunsgmieter und Eigentümer bemerkbar machen: Auch die Kommunen könnten Geld sparen. Denn sie beteiligen sich zu 75 Prozent an den Unterbringungskosten für Hartz IV-Empfänger. Durch den ständigen Austausch der Wasserzähler entstehen den öffentlichen Haushalten Kosten von 29 Millionen Euro jährlich.