Steckrüben aus dem Römertopf

Zubereitung

Den Tontopf 15 Minuten in kaltes Wasser legen.

Währenddessen die Steckrübe mit einem großen, stabilen Messer in Achtel teilen, dann schälen und mundgerecht würfeln. Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch schälen. Karotten und Kartoffeln an die Schnittgröße der Steckrübenstückchen anpassen. Die Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden, die Knoblauchzehen in feine Würfel teilen.

Steckrüben mit Kartoffeln und Karotten kombinieren

Alle Zutaten in den gewässerten Tontopf schichten und mit Salz, Muskat und Pfeffer würzen. Wer mag, kann auch noch 2 Lorbeerblätter zugeben. Butterflocken auf dem Gemüse verteilen und den Deckel schließen. Den Römertopf in den kalten! Backofen geben und die Temperatur auf 200 Grad einstellen.

Die Garzeit beträgt circa 60 Minuten. Am besten nach 50 Minuten in den Ofen schauen – das Gemüse sollte nicht zu Brei verkochen.

Anrichten

Die Weißkohlblätter roh oder kurz blanchiert auf Tellern verteilen. Steckrüben-Möhren-Kartoffelgemüse darin anrichten und je eine Wurst anlegen. Wer mag, kann noch mit etwas Pesto verfeinern.

Ullas Küchentipps

Ein Tontopf bewahrt die Aromen

Tontopf 15 Min. wässern und immer in den kalten Ofen geben

Der Römertopf war in den 1970er Jahren so beliebt wie heute der Thermomix. Ob Braten, Brot, Marmelade, Eintopf oder Soufflé – es wurde damals fast alles im Römertopf zubereitet. Die Generation 50 plus hat mit ihm die ersten Kocherfahrungen gesammelt. Gerne kam er in Studentenwohngemeinschaften zum Einsatz, weil man unkompliziert und lecker ein preiswertes Gericht für viele Leute auf den Tisch bringen konnte.

Dieses Küchenutensil ist zu Unrecht, wie Ulla Scholz findet, im Schrank verschwunden. Ein Römertopf punktet nach wie vor mit guten Kocheigenschaften. Er hält zum einen Lebensmittel saftig. Zum anderen bleiben die Aromen im Lebensmittel erhalten und Vieles macht sich im Backofen wie von allein. Für alle Thermomixer: Auch hier kommt nur ein Topf zum Einsatz, der zwar nicht hacken und mixen kann, dafür aber um einiges preiswerter ist.

Steckbrief: Steckrübe

Steckrüben werden ab Oktober geerntet und sind ein regionales Winterlagergemüse. Die dicke meist blaugelbe Rübe schmeckt etwas nach Kohlrabi, leicht herb und manchmal etwas bitter. Die Bitterstoffe lassen sich reduzieren, indem man die Steckrübenstücke kurz in heißem Wasser blanchiert. Leichte Bitterstoffe haben aber durchaus einen kulinarischen Reiz und sind gesund. Etwas Schärfe oder Säure am Gericht gleichen Bitteres aus. Auch Kohlrabi, Mohrrüben oder reichlich Kartoffeln mitgekocht, sorgen für die richtige Balance.

Die Steckrübe enthält viel Wasser, reichlich Vitamin C, dann Vitamine aus dem B-Komplex, Kalzium, Kalium und Carotinoide. Mit wenigen Kohlenhydraten sind Steckrüben ein guter Low-Carb-Ersatz für Kartoffeln.

Ullas vegane Variante

Die Butter durch Pflanzenöl ersetzen. Den Speck durch Räuchertofu austauschen. Alle anderen Zutaten, Mengen und die Zubereitung wie oben im Rezept. Als Beilage passen gebratene Kräuterseitlinge, die man mit Knoblauch und Petersilie verfeinert. Aus dem Möhrengrün – es sollten dann Bio-Möhren sein – lässt sich ein Pesto zubereiten, dass zum Steckrübengemüse prima schmeckt.