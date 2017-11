Sellerie-Püree

Zutaten für 4 Personen:

1 Sellerieknolle, ca. 800 Gramm

150 g Butter

Meersalz

Zubereitung:

Die Sellerieknolle unter fließendem Wasser abbürsten und säubern, Grünes sauber abschneiden, dann die Knolle in einer Lage Alufolie fest einpacken, so dass kein Dampf austreten kann. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Knolle auf einen Rost legen und zwei Stunden backen, dann überprüfen: Wenn sich ein Küchenmesser leicht reinstechen lässt, ist sie gar.

Auspacken, etwas abkühlen lassen, die Schale abschneiden und die Knolle selbst in große Stücke schneiden. Etwas ausdampfen lassen, dann die noch warmen Selleriestücke in einen Mixer geben und mit der kalten, in Stücke geschnittenen Butter und einem Teelöffel Meersalz pürieren. Noch einmal abschmecken und in einen Topf umfüllen. Bei niedriger Hitze unter ständigem Rühren wieder heiß werden lassen, aber ohne das Püree zu kochen.

Zu jeder Art von Rindfleisch, Wild oder einfach zu Steaks, Schnitzel, Bratwurst oder Frikadellen etc. servieren.