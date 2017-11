Zubereitung

Die Schokolade in grobe Stücke hacken. Einen Topf mit etwas Wasser erwärmen. Die Schokolade in eine Metallschüssel geben und auf dem warmen Wasserbad vorsichtig schmelzen. Die Butter in grobe Stücke teilen und in die warme Schokolade rühren.

Lebkuchengewürz am besten in Bio-Qualität kaufen

In einer Rührschüssel die Eier mit dem Zucker zu einer dicken Creme aufschlagen. Dann langsam die warme Schoko-Buttermasse zufließen lassen, mit Lebkuchengewürz und Rum würzen und das Mehl einrühren. Mit dem Handrührgerät so lange quirlen, bis alle Zutaten optimal vermischt sind.

Eine runde Tarteform buttern und die Schokoladenmasse hineingeben. Im Backofen bei 180 Grad – ca. 25 Minuten – backen.

Anrichten

Die Tarte in Stücke schneiden und entweder mit Kakao, Puderzucker oder ein paar Krümeln Fleur de Sel servieren. Auch schön und etwas farbenfroher: einige gefriergetrocknete Erdbeeren oder Himbeeren, etwas Schlagsahne und ein Minz- oder Salbeibouquet anlegen.