Schweineschnitzel in der Kokoskruste

Zubereitung

Für die Schnitzelchen das Fleisch in Scheiben schneiden. Dann die Stücke mit Klarsichtfolie bedecken und mit einem Nudelholz oder mit der Hand flach streichen. Drei tiefe Teller aufstellen. In einen Teller einmal Mehl und in den anderen Kokosflocken geben. Im dritten Teller das Ei mit der Sahne verquirlen. Das Fleisch von beiden Seiten salzen und zuerst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in Kokosflocken wenden.

Wer kein Fleisch mag, kann Kohlrabi in der Kokoskruste braten

Die panierten Schnitzel in Kokosfett langsam von beiden Seiten ausbraten. Nicht zu viel Herdtemperatur geben, da die empfindliche Panade nicht anbrennen darf. Exemplare, die fertig sind, auf Küchenkrepp legen. Wird nicht sofort gegessen, kann man die Kokosschnitzelchen im Backofen bei 100 Grad warm stellen.

Für die Sauce die Pflaumen entkernen und halbieren. Alles in einen Topf füllen und mit Zucker, Salz, Zimtstange und Sternanis würzen. Den Ingwer schälen, fein hacken und mit etwas Portwein unter das Obst mischen. Die Pflaumen zum Kochen bringen und kurz umrühren. Dann mit einem Deckel versehen und zur Seite stellen. Die Sauce gart in der Nachwärme weiter. Vor dem Servieren die harten Gewürze entnehmen und noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten

Schnitzelchen auf Tellern anrichten, Reis dazugeben, die Pflaumensauce angießen und mit Minze garnieren.

Ullas Küchentipp

Zwetschgen für den Kuchen – Pflaumen für Mus und Sauce

Jedes Jahr im Spätsommer kommt die Frage auf, wo denn nun der Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen liegt? Zwetschgen sind eine Unterart der Pflaume. Sie behalten gut ihre Form und eignen sich hervorragend zum Backen.

Die Sauce pürieren, wenn sie als Dipp zu Fingerfood gereicht wird

Der Blechkuchen läuft nicht im Backofen aus, weil die Früchte zu viel Saft verlieren. Das Fruchtfleisch löst sich gut vom Stein. Das kann bei Pflaumen schon mal schwieriger werden. Da Pflaumen viel mehr Flüssigkeit verlieren und schneller verkochen, sind sie das ideale Obst für Mus, Saucen oder Fruchtaufstriche.

Kokosschnitzelchen als ideales Partyfood

Kokosschnitzelchen schmecken auch kalt. Man kann sie gut vorbereiten und als Bestandteil eines Buffets einplanen. Ohne Sauce sind sie ein schönes Fingerfood, wenn man die Schnitzel klein hält. Wer keine Kokos mag, kann – ganz klassisch – in Semmelbröseln panieren. Die Pflaumensauce passt zu beiden Möglichkeiten.