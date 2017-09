Zutaten:

2-4 gemischte Blattsalate (je nach Größe - z.B. Lollo Rosso, Lollo Bianco, Rucola, Batavia, Feldsalat... oder bereits gewaschener Mix-Salat für 4 Personen)

16 Kirschtomaten

80 g Beluga-Linsen

16 frische Scampi (Größe 16/20)

Olivenöl

Balsamico-Essig

Salz und frisch gemahlener Pfeffer

Wer mag: Brot als Beilage

Zubereitung:

Scampi-Salat mit Linsen

Linsen in nicht gesalzenem Wasser kochen. Die Kochzeit beträgt uneingeweicht etwa 20-30 Minuten. Werden die Linsen über Nacht eingeweicht, brauchen sie nur noch eine Kochzeit von etwa 10-20 Minuten. Wenn die Linsen gar sind, in kaltem Wasser runterkühlen.



Salate putzen, waschen, trocknen, grob zerrupfen und auf flachen Tellern anrichten. Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer ein Dressing herstellen und über den Salat träufeln.



Die Scampi aus der Schale lösen, entdarmen und trocken tupfen. Scampi in Olivenöl 4-6 Minuten (je nach Größe) anbraten. Nach Wunsch salzen. Dann die gegarten Linsen dazugeben. Vermischen und auf den Salat-Tellern anrichten.



Wer möchte, serviert dazu frisches Brot oder Baguette.