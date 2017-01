Pikantes Rührei "Bombay"

Einfach Gote, einfach fit - im Doppelpack mit Prof. Dr. Ingo Froböse

Ein Koch und ein Sportprofessor Seite an Seite auf einer Bühne? WDR 2 Chefkoch Helmut Gote und Prof. Dr. Ingo Froböse bringen zusammen, was für manche auf den ersten Blick nicht zusammen gehört. Gemeinsam gehen sie im Januar und Februar 2017 auf NRW-Tour und unterhalten ihr Publikum in ihrer Kochshow mit leckeren Rezepten, Gesundheitswissen und viel Witz. | mehr