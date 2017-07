Zubereitung

Beide Paprikaschoten halbieren, entkernen und in 1 cm große Stücke schneiden. Die Zucchini der Länge nach durchteilen und auf die Größe der Paprikawürfel bringen. Ebenso mit der Aubergine verfahren. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Beides in feine Stücke teilen. Die Tomaten an der runden Seite kreuzweise einritzen, einige Minuten in sehr heißes Wasser legen und mit einer Lochkelle entnehmen. Die Tomatenhaut abschälen und alle Exemplare grob würfeln.

Frische Kräuter und Knoblauch bringen Aroma

In einer passenden Pfanne etwas Olivenöl erwärmen und die Auberginenwürfel vorsichtig anbraten. Den Knoblauch zugeben, umrühren, kurz zusammen anschwitzen und das Gemüse in einen ofenfesten Bräter umfüllen.

Die Pfanne wieder mit Olivenöl auskleiden und die Paprikawürfel zusammen mit den Zwiebeln anbraten und zu den Paprikastücken geben. Noch einmal Olivenöl in die Pfanne gießen und die Zucchini anschwitzen. Die Tomatenstücke unterrühren und dann mit dem anderen Gemüse vermischen.

Die Ratatouille mit Tomatensaft auffüllen und mit Lorbeerblättern und frischen Kräutern kräftig abschmecken. Wenn man nicht beim Anbraten mit Salz und Pfeffer gewürzt hat, sollte man das spätestens jetzt tun. Den Gemüseeintopf mit geschlossenem Deckel – ca. 30 Min. bei 180 Grad – im Backofen garen. Die Gemüsestücke sollten gar sein, aber immer noch ihre Form behalten.

Anrichten

Ratatouille auf Suppenteller füllen. Mit gerösteten Brotwürfeln und etwas nativem Olivenöl verfeinern.

Ullas Küchentipp

Eine gute Ratatouille erweckt Kindheitserinnerungen

Wie bei allen Alltagsgerichten, schmeckt jedem Franzosen die Ratatouille am besten, die zuhause am Familientisch serviert wurde. Ganz allgemein kann man dazu sagen: Das was diesen Eintopf zur Delikatesse macht, das sind aromatische Sommertomaten und schmackhafte kleine Zucchini. Riesenzucchini werden zu weich und ihnen fehlt das Aroma.

Die Tomatenschale vor dem Kochen entfernen

Frische Kräuter sind immer besser als getrocknete Ware aus dem Supermarkt. Ratatouille ist dann am besten, wenn die Gemüse frisch vom Feld kommen. Ein gutes Olivenöl gehört auch dazu. Frischer Knoblauch und frische Kräuter wirken zusammen wie natürliche Geschmacksverstärker. Mann braucht so weniger zu salzen.

Eintopf, Beilage, Pasta-Sauce und kalte Suppe

Arme-Leute-Gerichte sind auch mittlerweile in der feinen Küche beliebt. Die Gemüse für die Ratatouille werden dann allerdings in konfettigroße Stücke geschnitten und harmonieren besonders gut mit Kurzgebratenem vom Lamm. Für Vegetarier oder Veganer dient die fein geschnittene Variante als schöne Pasta-Sauce. Ratatouille schmeckt auch kalt. Wer mag, kann diese Variante mit etwas Gemüsebrühe verlängern und pürieren. Dann schmeckt die Gemüsespezialität aus der Gegend von Nizza ähnlich erfrischend wie eine spanische Gazpacho.