Miesmuscheln auf rheinische Art

Zubereitung

Alle Gemüse putzen schälen und die Lauchstange waschen. Karotten und Sellerie in feine Würfel und die Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Die Lauchstange in feine Streifen teilen. Den Knoblauch fein würfeln.

In einen großen Topf – am besten ein ovaler Gänsebräter – den Wein hineingeben. Mit Salz, Lorbeerblättern, Pfeffer und Wacholderbeeren würzen. Alle Gemüsestücke hineingeben und 10 Minuten köcheln lassen.

Vor dem Waschen defekte Muscheln aussortieren

Währenddessen die Muscheln waschen. Geöffnete Exemplare aussortieren und wegwerfen. Die Muscheln in den heißen Sud geben und mit Deckel verschlossen - ca. 10 Minuten – garen. Zwischendurch mit einer Lochkelle ein bis zweimal die Muscheln umheben, damit alle Exemplare gleichmäßig garen.

Haben sich die Schalen geöffnet, ist das Gericht fertig. Muscheln, die nach dem Kochen geschlossen bleiben, dürfen nicht gegessen werden.

Anrichten

Mit einer großen Lochkelle – am besten auf einen Suppenteller – einen großen Löffel Muscheln geben und etwas Sud angießen. Dazu schmecken Schwarzbrot mit Butter, Pommes frites mit Mayonnaise oder Baguette. Für die leeren Muschelschalen eine große Schüssel oder einen Teller bereitstellen.

Ullas Küchentipp

Aus dem Muschelfond eine Pasta-Sauce kochen

Übriggebliebenen Muschelsud nicht wegschütten. Man kann ihn durch ein Sieb gießen und den Fond einfrieren. Aus dem Muschelsud lässt sich auch mit Butter und Mehl eine schöne Sauce kochen.

Pfeffern ist wichtig - aber nicht zu viel

Die kann man mit Kräutern, Krabben oder ausgelösten, gekochten Muscheln vermischen und am nächsten Tag als Pasta-Sauce reichen. Wer Muscheln auf Rheinische Art sehr pfeffrig mag – so wie das Gericht im Brauhaus serviert wird – sollte weniger pfeffern, wenn daraus später eine leckere Pasta-Sauce entstehen soll.

Familienfreundlich: Muscheln belgische Art

Muscheln polarisieren – entweder man liebt sie oder man mag sie gar nicht. Wer Miesmuscheln – wie in Belgien und den Niederlanden – mit Pommes frites auftischt, hat die Chance, dass Kinder, die oft keine Muscheln mögen, vielleicht irgendwann doch die leckeren Meerestiere probieren und Gefallen daran finden.

Informationen zu Muscheln

Miesmuscheln sind kalorienarm und enthalten reichlich Eiweiß. Sie liefern Vitamin B1 und B12, Jod, Phosphor, Eisen und Zink.

Bei vacuumierter Ware unbedingt auf das Haltbarkeitsdatum achten und die Kühlkette immer einhalten.

Vor der Zubereitung gründlich waschen und bürsten. Wenn Miesmuscheln besonders sandig sind, in kaltes Wasser legen, 1 EL Salz zufügen und 10 Minuten ziehen lassen, dann abspülen.

Leicht geöffnete Exemplare gegen die Tischplatte klopfen. Schließt sich die Muschel nicht, ist sie tot und kommt in den Abfall. Muscheln mit defekter Schale müssen auch weg.

Gekochte Muscheln, die geschlossen bleiben, nicht mit Gewalt öffnen und verzehren. Sie sind verdorben.

Bleiben gekochte Muscheln übrig: Schale entfernen und im Sud im Kühlschrank 1-2 Tage aufbewahren. Im Sud kann man gekochte Muscheln bis zu drei Monate einfrieren.