Mangold-Frittata

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und würfeln.

Den Mangold waschen und die Blätter etwas abtropfen lassen. An den Rispen entlang das Blattgrün rundherum abtrennen und in feine Streifen schneiden. Dann die Rispen ein- bis zweimal der Länge nach durchschneiden und dann in kleine Stücke teilen.

Die Eier und den Ricotta in ein hohes Gefäß geben. Beides mit Salz und Pfeffer würzen und den Parmesankäse hineinreiben.

Blatt-Mangold kann unterschiedliche Farben haben

In einer ofenfesten Pfanne etwas Olivenöl erwärmen. Zwiebel-und Knoblauchstücke sanft bräunen. Mit den Mangoldstückchen aus den Rispen vorsichtig anschwitzen. Nach – ca. 2 Min. – die grünen Mangoldstreifen unterrühren und kurz weitergaren. Die Eiermasse zugießen und die Frittata in der Pfanne für – ca. 20 Min. bei 180 Grad – in den vorgeheizten Backofen stellen.

Anrichten

Die Frittata mit etwas Parmesankäse bestreuen und mit Tomatensalat und italienischem Weißbrot servieren

Ullas Küchentipp

Frittata als kreatives Restegericht

Ob Spinat, Zucchini oder Paprika - es gibt viele Gemüse, aus denen sich eine Frittata zubereiten lässt. Auch eine Kombination aus Gemüse und frischen Pilzen ist lecker. Zusätzlich Schinken oder gebratene Speckwürfel verleihen ein kräftiges Aroma. Ricotta können Sie durch Frischkäse ersetzen. Ob man mit Parmesankäse verfeinert oder die Frittata nutzt, um Käsereste zu verarbeiten – die italienische Eierspeise ist ein schönes Sommergericht. Denn Frittata kann man auch kalt essen und in die Brotdose packen oder zum Grillbuffet mitnehmen.

Mangold mit Milchprodukten kombinieren

Ob Mangold oder Pak Choi – die dicken Rispen immer zuerst anbraten

Besonders bei Biobauern gibt es farbenfrohe Mangoldsorten, die sich durch viel Blattgrün auszeichnen. Später im Jahr folgt dann der Stielmangold. Es ist wichtig, dass sie immer zunächst die Rispen anbraten und erst später die grünen Blätter zugeben, damit beide Teile gleichzeitig gar werden.

Da Mangold Oxalsäure enthält, kombiniert man ihn am besten mit kalziumreichen Lebensmitteln wie Käse oder Sahne. Oxalsäure ist ein Mineralstoffräuber und holt sich sonst das Kalzium aus dem Blut. Die Verstoffwechselung von Oxalsäure und körpereigenem Kalzium kann zu Nierensteinen führen. Gibt man direkt ein kalziumreiches Nahrungsmittel an die Speise, bindet sich die Oxalsäure schon im Kochtopf an die Mineralien und wird so unschädlich gemacht.