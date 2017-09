Lauchknödel auf Pfifferlingsauce

Zubereitung

Für die Knödel die Brötchen in dünne Scheiben schneiden. Ist das Brot noch sehr frisch, legt man die Brotscheiben auf ein Blech und röstet alles kurz im Backofen. So schmeckt der Knödel später noch aromatischer. Den Lauch waschen und in feine Streifen schneiden und grob hacken.

Dann das Gemüse in Butter kurz anschwitzen und zur Seite stellen. Die Milch leicht erwärmen – sie sollte nicht kochen. Das Brot in eine Schüssel füllen, mit heißer Milch begießen, gut vermischen und – circa fünf Minuten – ziehen lassen. Das eingeweichte Brot mit Lauch, den beiden Eiern und Mehl mischen, dann mit Salz und Pfeffer würzen.

Frische Brötchen immer etwas rösten

Einen Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen und nun die Herdtemperatur ganz herunterschalten. Mit nassen Händen einen Probeknödel formen. Ist die Masse zu weich muss mehr Mehl dazu. Kleine Knödel abdrehen und einige Minuten im Wasser ziehen lassen. Die Lauchknödel mit einer Lochkelle aus dem Wasser heben und auf einem Küchenhandtuch ausbreiten. Vor dem Anrichten in geschmolzener Butter fertig braten.

Für die Pfifferlingsauce die Pilze mit einem Pinsel und einem Küchenmesser putzen. Große Exemplare halbieren. Den Speck fein würfeln und in etwas Öl anschwitzen. Die Pilze zugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Dann die Sahne angießen, gut aufkochen und mit Schnittlauchröllchen vollenden.

Anrichten

Die Pilzsauce auf vier Tellern verteilen und die Lauchknödel anlegen. Als weitere Beilage passt ein frischer grüner Salat.

Ullas Küchentipp

Aus altbackenem Brot werden Knödel

Semmelknödel sind eine gute Möglichkeit, Brötchen vom Vortag zu verarbeiten. Wenn man frische Brötchen nimmt, sollte man die Brotscheiben unbedingt rösten. Wichtig ist, dass die Milch nie zu heiß in die Masse kommt, damit die Eier beim Zumischen nicht sofort abbinden. Ist der Knödelteig zu feucht, gibt man mehr Mehl dazu. Beim Abdrehen die Hände anfeuchten. Lieber kleine Exemplare formen, das sieht auf dem Teller nicht so mächtig aus. Das Wasser zum Garen sollte sehr heiß sein. Es sollte aber niemals sprudelnd kochen, da sonst die Lauchknödel auseinanderfallen. Bleiben Knödel übrig, werden sie zur nächsten Mahlzeit einfach aufgebraten.

Pilze richtig putzen

Pfifferlinge besser mit einem Pinsel putzen

Pfifferlinge möglichst nicht waschen, damit sie keine Feuchtigkeit ziehen. Wenn sie sehr sandig sind, dann wirklich nur kurz wässern und in einem Handtuch trocken tupfen. Besser die Pilze mit einem Pinsel säubern und den Sand und die Erde abreiben. Braune Stellen und das Wurzelende werden mit einem Küchenmesser abgeschnitten.