Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und halbieren. In einen passenden Topf geben, knapp mit Wasser bedecken, salzen und – ca. 20 Minuten – garen. Wer mag, kann das Kartoffelwasser auch noch mit einem Lorbeerblatt würzen.

Vegetarier ersetzen den Speck durch Räuchertofu oder Röstzwiebeln

In der Zwischenzeit die Lauchstangen putzen und in halbzentimeterdicke Stücke scheiden. Knoblauch schälen und würfeln. Lauch und Knoblauch in eine Pfanne geben und in etwas Butter anschwitzen. Das Gemüse ist richtig, wenn es noch etwas Biss behält und nicht zu weich gegart wird.

Bauchspeckscheiben auf Backpapier oder auf ein geöltes Gitter legen. Bei der Gitter-Variante ein Blech unterlegen, damit kein Fett in den Backofen tropft. Im vorgeheizten Ofen – 180 Grad – ca. 10 Minuten rösten. Damit nach dem Braten überschüssiges Fett abtropfen kann, den gerösteten Speck mit Küchenpapier abtupfen.

Auf einem Gitter gebraten, werden die Speckscheiben schön wellig

Das Kartoffelwasser abschütten und die Kartoffeln kurz ausdampfen lassen. Dann mit erwärmter Milch und restlicher Butter zu einem Brei zerstampfen. Die Lauchstücke unterheben und die Masse mit Salz, Pfeffer, Muskat, etwas Essig abschmecken.

Anrichten

Den Lauch-Kartoffelstampf auf Tellern verteilen und die gerösteten Speckstreifen hineinstecken oder auflegen. Mit gezupfter Blattpetersilie verschönern.