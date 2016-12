Last Christmas – Last Minute Weihnachtsmenü

Zubereitung

Gebackener Ziegenkäse

Für den gebackenen Ziegenkäse die Baguette-Scheiben von beiden Seiten toasten. Walnüsse in einer Pfanne rösten. Den Granatapfel entkernen. Salat waschen und in feine Streifen schneiden. Aus Essig und Öl – eventuell mit etwas Senf - eine Salatsauce rühren, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Ziegenkäse 15 Minuten vor dem Essen auf ein kleines Blech geben und backen. Die Baguette-Scheiben zum Schluss noch einmal kurz mitwärmen. Anrichten: Ein Kränzchen aus Salat legen und das Baguette in die Mitte setzen. Je ein Stück gebackenen Käse darauf platzieren. Dann mit Honig beträufeln und die Vinaigrette an den Salat geben. Mit Granatapfelkernen und Walnüssen bestreuen.

Erbscremesuppe

Aus Suppengemüse eine Brühe selbst kochen

Für die Erbscremesuppe alle Suppengemüse putzen und in großen Stücken mit 1,5 Liter Wasser und den Gewürzen 15 Minuten aufkochen. Die Gemüse im Fond abkühlen lassen und später alles passieren. Möhren und Sellerie aufheben, die anderen Gemüse wegtun. In der Zwischenzeit die Petersilie hacken und die Hummerkrabben putzen. Die Erbsen in Butterfett anschwitzen und mit 500 ml Gemüsefond ablöschen. Möhren- und Selleriestücke hineingeben und noch einmal 10 Minuten köcheln lassen. Mit einem Mixstab zu einer glatten Suppe verarbeiten. Salzen, pfeffern und vor dem Anrichten mit geschlagener Sahne und Petersilie verfeinern. Servieren: In kleine Weckgläser füllen und den Garnelen-Spieß hineinstecken.

Garnitur für die Suppe

Für die Garnelen-Spieße eine Pfanne mit Butterfett erhitzen. Die Garnelen von beiden Seiten heiß anbraten, Knoblauchscheibchen zugeben und die Hitze komplett zurückschalten. Mit Salz und Pfeffer würzen und ab und zu umdrehen.



Anrichten

Zur Suppe 2-3 Garnelen auf ein Holzspießen fädeln und schräg über den Tellerrand legen oder ins Weckglas stecken.