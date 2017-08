Forellenfilets in der Kräuterkruste

Zutaten für vier Personen:



1 kg Kartoffeln

1 l Gemüsebrühe

3 Schlangengurken

150 ml trockener Weißwein (z.B. Riesling)

6 Stk. Forellenfilets ohne Haut (Alternativ: Rotbarschfilets)

150 g Butter

8 Scheiben Toastbrot (ungetoastet und fein gerieben)

100 g Weizenmehl

200 g Crème fraîche

200 g Saure Sahne

je 3 EL gehackter Dill, Petersilie, Kerbel, Schnittlauch

2 Eigelbe

Salz

Pfeffer

Zubereitung:



Ragout:



Gurken schälen, längs halbieren und mit Hilfe eines Löffels die Kerne entfernen. Dann in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Kartoffeln schälen und ebenfalls in derselben Größe würfeln. Die Gurkenwürfel gemeinsam mit 600 g der Kartoffelwürfel in der Gemüsebrühe mit dem Weißwein garen. Die restlichen 400 g der Kartoffelwürfel in Salzwasser garen, abschütten, durch ein Sieb streichen und damit das Kartoffel-Gurken-Ragout binden. Zum Schluss 1/3 der Kräuter zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Forellenfilets:



Saure Sahne, Crème fraîche und 2/3 der Kräuter vermengen, Eigelbe zugeben. Fischfilets halbieren und salzen. Danach in Mehl wälzen, durch die Kräutercreme ziehen und mit dem fein geriebenen Toastbrot panieren. In einer Pfanne Butter zum Schmelzen bringen und darin die Filets hellbraun und knusprig braten.

Zum Anrichten das Kartoffel-Gurkenragout portionsweise mittig auf warme Teller häufen und die gebratenen Forellenfilets anlegen. Nach Geschmack mit einem Dillzweig garnieren und/oder etwas fein gehackte Kräuter über den oberen Tellerrand streuen.