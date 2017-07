Bunte Beeren an blauer See

Zubereitung

Ein Dessert mit Sahne und Beeren kann jeder zubereiten

Die Beeren putzen und je nach Sorte mit etwas Zucker marinieren. Die Sahne in ein hohes Gefäß füllen und mit Vanillezucker fest aufschlagen. Melone in fingerficke Scheiben schneiden und das Kerngehäuse rundum großzügig heraustrennen.

Egal, ob man einen Riesenteller oder viele kleine Dessertteller für eine größere Gesellschaft anrichtet, zuerst wird die Melonenscheibe in die Mitte des Tellers platziert. Die steif geschlagene Sahne rundum – wie Spachtelmasse – um die Melone verstreichen. Das benötigt etwas Übung, damit alles dicht wird. Dicht muss es sein, damit später der blaue Likör nicht aus dem See fließt. So kann man eine beliebige Anzahl Teller stressfrei vorbereiten.

Die Zutaten für die Dekoration griffbereit stellen

Dann steckt man Schirmchen und Kerzchen in den Rand. Mit der anderen Hand dagegenhalten, damit sich der Melonenring nicht hebt. Die verschiedenen Beeren nach Farben um die Sahne platzieren. In ein Waffelröllchen etwas Minze stecken und den Keks als Baum an den Rand stellen. In den Melonenring Blue Curacao-Sirup füllen. Zum Schluss an das Seeufer einen Frosch oder ein Weingummikrokodil legen.

Ullas Küchentipp

Ein Nachtisch, der immer wieder anders aussieht

Ob Sie den Dessertteller nur mit Beeren oder mit Mini-Muffins, Eis oder einer Creme ergänzen, bleibt ganz ihren Kochkünsten überlassen. Statt Weingummi – viele fremdeln mit dem Industriegeschmack – sieht auch ein kleines Marzipanschwein nett aus, wenn es im Wasser oder am Rand unter dem Sonnenschirm steht. Ist die Beerensaison vorbei, nimmt man Mangospalten, Ananaswürfel und Orangefilets oder frische Feigen, die man als Seestern aufschneidet.

Übriggebliebene Kekse einfach zermahlen und am Ufer als Sand über der Sahne auftragen. Dieser Dessertteller ist etwas für Menschen, die großen Spaß am Dekorieren haben – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch schön: Zum Geburtstag oder zur Hochzeit auf einen breiten Tellerrand mit flüssiger Schokolade einen Glückwunsch schreiben.

See mit und ohne Alkohol

Zuerst immer den Melonenring mit Sahne abdichten

Wenn Kinder mitessen, unbedingt nur Blue-Curacao-Sirup verwenden. Nicht zu verwechseln mit Blue-Curacao-Likör, der Alkohol enthält. Möchten Sie nicht extra eine ganze Flasche von beidem kaufen, kann man auch auf blaue Lebensmittelfarbe ausweichen. Dafür etwas Zitronenwasser (Kinder) oder Gin (Erwachsene) einfärben und mit Zucker nach Gusto süßen.