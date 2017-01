Blaubeerquark

Zubereitung

Die Blaubeeren in eine Schüssel füllen und mit Zuckerersatz und Zimt würzen, dann ca. 30 Minuten zur Seite stellen. Währenddessen die Sahne schlagen und kalt stellen.

Gebackenes Nuss-Müsli heißt auch Granola

Für das gebackene Müsli alle Zutaten in eine Schüssel füllen, dann mit Zimt und Honig würzen. Das Kokosöl zugießen und die Masse gut vermischen. Die Masse auf einem Backblech locker ausbreiten. Auf mittlerem Backofeneinschub für – 15-20 Min. – bei 175 Grad hellbraun rösten. Damit alles gleichmäßig bräunt, zwischendurch ein bis zweimal umrühren.

Den Backofen im Auge behalten, da das Granola schnell anbrennt. Auskühlen lassen, in ein Glas füllen und verschließen.

Mit Leinöl im Quark tun wir etwas für unsere Gesundheit

Für die Creme, die Blaubeeren, den Quark, den Joghurt und das Leinöl verrühren, dann mit Zitronenschale und etwas Kardamom würzen. Eventuell noch einmal nachzuckern. Zum Schluss die geschlagene Sahne unterheben und in Portionsschalen servieren. Als Topping mit zwei bis drei Esslöffeln Granola bestreuen und mit Minze verzieren.

Ullas Küchentipps

Kühltruhe und Einmachregal bieten jetzt regionales Obst

Auch mit anderen Obstsorten aus Tiefkühltheke oder Einmachregal kann man Joghurt oder Quark verfeinern. TK-Obst enthält allerdings mehr Vitamine, das Weckglas mehr Zucker. Bei Himbeeren darauf achten, dass sie nach dem Auftauen durch ein Sieb gedrückt werden. Die kleinen Kerne störten den Genuss. Wer Kalorien sparen möchte, kann auch die Sahne weglassen. Es heißt immer, dass Fett ein Geschmacksträger sei – viel entscheidender ist aber, dass man richtig würzt. Ohne Sahne am besten mit mit echter Vanille, Orangen- oder Zitronenabrieb abschmecken.

Blaubeerjoghurt to go

Quarkcreme mit Granola als leckere Pausenverpflegung

Für unterwegs und als schlanke Zwischenmahlzeit, die Blaubeeren noch gefroren mit Naturjoghurt mischen. Dann Xylit zugeben und mit Zimt und Zitronenschale verfeinern. Abfüllen und verschließen – selbst gemachte Fruchtjoghurts sparen jede Menge Einwegplastikbecher, sind gesünder und schmecken besser. Das Granola extra verpacken und in der Frühstückspause über den Joghurt streuen. Kühl bleibt der Fruchtjoghurt durch die gefrorenen Beeren.

Im Kühlschrank griffbereit

Für zuhause, Beerencreme in Portionsgläser abfüllen und mit Deckel verschließen. So halten sich Obstquark- und joghurt 2-3 Tage im Kühlschrank frisch. Je nach Bedarf, ein Glas entnehmen und mit Knuspermüsli verfeinern.

Zuckeraustauschstoffe sparen Kalorien

Die Alkoholzucker Erythrid und Xylit werden, wenn sie aus dem Naturkosthandel stammen, aus natürlichen Grundstoffen, wie Obst oder Birkenholz, aufwendig biochemisch erzeugt. Im Aussehen sind sie kaum von Haushaltszucker zu unterscheiden. Die Süßkraft ist etwas geringer als bei Zucker. Xylit punktet mit 200 kcal auf 100 g und Erythrit ist vollkommen kalorienfrei. Beide Sorten sind mit ungefähr 9,00 Euro pro Kilo nicht gerade preiswert.

Ullas vegane Variante

Den Magerquark durch 500 g Seidentofu austauschen. Mit 150 g Sojajoghurt glatt rühren und statt Sahne geschlagene Sojacreme unterheben. Sollte das Ganze zu flüssig werden, kann man, bevor die Sojacreme hineinkommt, das Dessert mit Johannisbrotkernmehl abbinden – am besten nach Packungsanweisung arbeiten. Das Granola-Müsli mit Kokosöl und Ahornsirup vermischen, dann backen. Für die Blaubeerjoghurtvariante to go gefrostete Beeren mit Sojajoghurt mischen, zuckern und mit Zimt, Vanille oder Kardamom verfeinern.