Bergisches Kottenschnitzel mit Bratkartoffelsalat

Zutaten für 4 Personen:

Für die Schnitzel:



4 Stücke Schweinerücken à 170 g

4 Scheiben Gouda

1 Kottenwurst à 120 g, in Scheiben geschnitten (Alternative: geräucherte Mettwurst)

1 kleine Zwiebel, in Streifen geschnitten

2 EL Senf

2 Eier

2 EL Sahne

50 g Mehl

150 g Paniermehl

2 EL Butterschmalz

Salz

Pfeffer

Für den Bratkartoffelsalat:



500 g gekochte Drillinge mit Schale

1 kleine Zwiebel, in Würfel geschnitten

2 EL Butterschmalz

6 Radieschen, in Scheiben geschnitten

4 EL Rapsöl

4 EL Brühe (alternativ Wasser)

1 TL Senf

2 EL weißen Balsamicoessig

1 Bund Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Markus Kärst, Hotel-Restaurant Kromberg

In die Schweinerücken-Schnitzel eine Tasche einschneiden und diese mit Senf, Zwiebelstreifen, Käse und Kottenwurst füllen. Die Eier und die Sahne mit einer Gabel verquirlen. Anschließend die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden, überschüssiges Mehl abklopfen, dann durch das Ei ziehen und anschließend im Paniermehl panieren. Dabei ist es wichtig, die Panade fest anzudrücken. Die Schnitzel dann in einer beschichteten Pfanne in Butterschmalz von beiden Seiten ca. 6 Minuten goldgelb braten.



Für den Kartoffelsalat die gekochten Drillinge (mit Schale) vierteln und diese anschließend in einer beschichten Pfanne in Butterschmalz braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dann erst die Zwiebelwürfel und Radieschen-Scheiben hinzufügen.

Aus Öl, Essig, Brühe, Senf, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette herstellen und diese auf den Kartoffeln verteilen. Alles miteinander vermischen und mit Schnittlauchringen bestreuen.