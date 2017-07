Bacon-Cheeseburger mit hausgemachten Fritten

Zutaten und Zubereitung für 8 Personen

(davon eine sehr hungrig - bekommt zwei Burger):

Der Burger - Übersicht der Zutaten:



selbstgemachte Burger-Brötchen

selbstgemachte Burgersauce

150 g würziger Scheibenkäse (z.B. Höhlenkäse)

1,8 kg Rindfleisch am Stück, falls Fleischwolf vorhanden (Schulter, Brust oder Rippe - mit relativ viel Fett), ansonsten als Hackfleisch

27 Streifen Bacon

1 Salat (z.B. Lollo Bionda)

3-4 aromatische Tomaten (z.B. Ochsenherz oder San Marzano)

selbstgemachte karamellisierte Zwiebeln

Butter

Salz & Pfeffer

Die Bestandteile des Burgers:

Burger-Brötchen:



200 g Wasser (lauwarm)

30 g Butter (Zimmertemperatur)

2 Eier

50 ml Milch

420 g Weizenmehl (550er)

50 g Zucker

4 g Salz

7 g Trockenhefe (1 Päckchen)

2 EL Sesamsaat, geschält



Wasser, Zucker und Hefe zusammenrühren, 15 min stehen lassen (bis Bläschen entstehen). Mehl, Butter, Salz und ein Ei hinzugeben und kneten (Hand oder Maschine) bis ein geschmeidiger, elastischer Teig entsteht. Teig abgedeckt 60 min gehen lassen. Teig zusammenschlagen (Luft rausdrücken – nicht zu zimperlich) und Teiglinge abwiegen (je ca. 85 g). Die Teiglinge zu kleinen, runden Brötchen formen und eine Stunde gehen lassen. Ofen auf 170°C Umluft vorheizen. Direkt vor dem Backen eine feuerfeste Schale mit Wasser gefüllt auf den Boden stellen. Das restliche Ei mit der Milch vermischen und die Brötchen nach Belieben damit bestreichen und mit Sesam bestreuen. Brötchen ca. 13 Minuten backen und direkt (!) nach dem Backen die Brötchen mit einem sehr feuchten Küchentuch abdecken (das macht die Brötchen weich).

Burgersauce:



150 g Ketchup

75 g Mayonnaise

50 Senf (Tafel- oder Dijonsenf)

75 g Cornichons

5 Spritzer Worcestershire-Sauce



Die Cornichons fein hacken und mit den restlichen Zutaten vermischen.

Hausgemachte Fritten:



2 kg mehlige Kartoffeln (möglichst große)

5 EL Olivenöl

Meersalz



Kartoffeln in Stifte schneiden, abwaschen und trocknen. In einer großen Schale das Olivenöl über die Kartoffeln geben und vorsichtig vermischen, so dass die Kartoffeln komplett mit Öl benetzt sind. Ofen auf 160°C Umluft vorheizen, Kartoffeln auf zwei Bleche verteilen (sie sollten nicht übereinander liegen), mit Meersalz bestreuen und für etwa 35 Minuten backen (variiert nach Kartoffelsorte und gewünschtem Bräunungsgrad).

Karamellisierte Zwiebeln:



1 große Gemüsezwiebel

70 g Butter

40 g Zucker

100 ml Orangensaft

Salz



Zwiebel in Streifen schneiden. Butter langsam in einer Pfanne zerlassen, dann die Zwiebeln dazugeben und 3-4 Minuten dünsten. Den Herd dabei nur auf mittlerer Hitze stellen, nicht zu hoch drehen, sonst karamellisieren die Zwiebeln nicht schön. Zucker über die Zwiebeln streuen und mit Orangensaft ablöschen. Etwa 25 Minuten bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis alles goldbraun und leicht angedickt ist.

Das Fleisch (Patty):



Falls ein Fleischwolf vorhanden ist: Fleisch durch die mittlere Scheibe des Fleischwolfs drehen (4-6 mm). Aus je 200 g Hackfleisch die Patties formen, 2 cm dick, nicht zu viel Druck ausüben und in die Mitte des Patties eine leichte Delle drücken. Jedes Pattie mit 3 Scheiben Bacon umwickeln und für mindestens 45 Minuten in den Kühlschrank legen. Patties in der Pfanne oder auf dem Grill von jeder Seite 3-4 Minuten braten - je nach gewünschtem Gargrad.

Burger fertigstellen:

Die Patties direkt nach dem Wenden salzen, pfeffern und mit Käse belegen. Jetzt noch die Brötchen halbieren und im Toaster rösten. Anschließend beide Hälften mit warmer Butter bestreichen.

So wird der Burger zusammengebaut: Brötchen-Unterseite ---> Burgersauce --> Salatblätter --> Tomatenscheiben --> Fleisch mit Käse --> Zwiebeln --> Brötchen-Oberseite