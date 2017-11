Konzentration am Arbeitsplatz

Lautes Telefonklingeln, quatschende Kollegen auf dem Flur, Whats-App-Nachrichten auf dem Handy und jede Menge Mails, die mit einem lauten "Pling" an der Aufmerksamkeit des typischen Büro-Arbeiters zehren. Dazu in vielen Unternehmen viel zu viele schier endlos erscheinende Meetings.

All das frisst Energie und zehrt an einem kostbaren und knappen Gut: der Fähigkeit sich zu konzentrieren. Und es sind nicht nur die anderen, die uns stören. Oft lenken wir uns selbst, aus einem nahezu zwanghaften Drang heraus, durch einen schnellen Blick aufs Smartphone ab.

Multitasking funktioniert nicht

Fakt ist: Unser Gehirn ist nicht dazu gemacht, sich auf unterschiedliche Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Zum Beispiel dem Kollegen zuzuhören, der einen von der Seite anspricht, und dabei mit klarem Verstand eine E-Mail zu schreiben, funktioniere in der Regel nicht, sagt der Arbeitspsychologe Tim Hagemann. "Multitasking ist eine Illusion."

Studien belegen, dass wir, wenn wir versuchen, zwei Aufgaben zur gleichen Zeit zu erledigen, in Summe länger dafür brauchen, als wenn wir beide Aufgaben nacheinander angegangen wären. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass uns beim vermeintlichen Multitasking Fehler passieren.

Ständige Unterbrechungen machen unproduktiv

Groß ist der Reiz, jede Mail sofort zu lesen und das, was man ursprünglich tun wollte, zu unterbrechen – ein Reflex mit fatalen Folgen für die Produktivität. "Studien belegen, dass wir bei einem typischen Büro-Job im Durchschnitt an langen Arbeitstagen 40 bis 60 Mal unsere Mails checken", rechnet der Arbeitspsychologe Tim Hagemann vor.

"Im Schnitt werden wir allein dadurch alle zehn bis 15 Minuten unterbrochen und brauchen dann wieder zwei bis drei Minuten, um in das reinzukommen, was wir vorher gemacht haben." So schmelzen an einem normalen Arbeitstag unsere produktive Arbeitszeit und das, was am Ende dabei rauskommt, oft kläglich zusammen. Doch dagegen kann man etwas tun.

Tricks gegen Störenfriede

Der Anfang ist, sich den Zusammenhang zwischen Konzentration, Ablenkung und Produktivität einmal bewusst zu machen. Mit einer klaren Tagesstruktur wird konzentriertes Arbeiten leichter. Wer sich einen Tagesplan macht, seine Aufgaben priorisiert, dafür feste Zeiten einplant und dabei seinen Biorhythmus beachtet, macht sich die Arbeit leichter. Übrigens: Die meisten Menschen sind vormittags produktiver.

"Produktive Auszeiten" nehmen

Am besten ist es, wenn man sich täglich bewusst produktive "Auszeiten" setzt, in denen man möglichst nacheinander die Aufgaben erledigt, die besonders viel Konzentration erfordern. Das Motto lautet: das Wichtigste zuerst. In dieser Zeit sollte man versuchen, unnötige Reize weitgehend zu blockieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, die automatischen Benachrichtigungen im E-Mail-System auszuschalten, das Handy für eine Weile in der Tasche zu verstauen oder sich im Großraum-Büro zwischendurch Ohrstöpsel in die Ohren zu stecken.

Den Kollegen sollte man allerdings vorher besser Bescheid sagen – allein schon um den Bürofrieden zu wahren. Ob und in welchem Umfang man all das im beruflichen Alltag umsetzen kann, hängt natürlich auch von der Unternehmenskultur ab und vom jeweiligen Job.

Immer auf der Suche nach Kontakten

Der Kampf gegen die tägliche Ablenkung während der Arbeit und für mehr Konzentration erfordert viel Disziplin, sagt Tim Hagemann. Einer der Gründe, warum das so schwer fällt: "Wir sind soziale Wesen und deswegen ist unser Bedürfnis einfach groß, sich ständig mit anderen auszutauschen und Ausschau nach neuen Kontaktangeboten zu halten."

Sich besser konzentrieren lernen

Dass wir so häufig die Ablenkung selber suchen, in dem wir zum Beispiel ständig aufs Handy schauen oder ohne Not dauernd die E-Mails checken, hat für den Arbeitspsychologen Tim Hagemann jedoch viel mit schlechten Gewohnheiten zu tun: "Das haben wir uns irgendwann antrainiert. So wie man sich falsche Essgewohnheiten angewöhnen kann."

Schlechte Gewohnheiten ablegen

Die gute Nachricht: Schlechte Gewohnheiten kann man sich auch wieder abgewöhnen – mit viel Disziplin. Vielleicht hilft dabei auch die Aussicht, dieselbe Arbeit schneller erledigen zu können und zufriedener mit dem Ergebnis zu sein. Am Ende ist alles eine Frage der Übung und des Trainings. Mentale Techniken aus dem Yoga oder dem Achtsamkeits-Training können dabei helfen, sich wieder besser konzentrieren zu lernen.