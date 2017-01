CO-Melder als potenzielle Lebensretter

Im Gegensatz zu den Rauchmeldern gibt es für Kohlenmonoxid-Melder keine Pflicht. Die Feuerwehren empfehlen sie dennoch. Kohlenmonoxid sieht und riecht man nicht - das Gas ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff und kann schon in geringer Konzentration tödlich sein. Man schläft erst ein, wird dann bewusstlos und kann im schlimmsten Fall sogar ersticken.

Anfang der Woche gab es zwei Unfälle in Mülheim, bei denen ein Mensch gestorben ist und mehrere Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Spezialkliniken in Aachen und Düsseldorf kamen. In dem einem Fall ist möglicherweise eine defekte Gastherme ursächlich, in dem anderen eine kaputte Heizung. Beide Unfälle werden derzeit noch untersucht.

Faustregel: CO-Melder auf Augenhöhe montieren

CO -Melder bekommt man schon ab rund 20 Euro, zum Beispiel im Baumarkt. Angebracht werden sollten sie auf jeden Fall im Schlafzimmer, aber auch in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen wie Thermen oder Heizungsanlagen. Im Gegensatz zu Rauchmeldern sollen sie nicht direkt unter der Decke, sondern auf etwa anderthalb Metern Höhe montiert werden. Kohlenmonoxid wiegt ungefähr genauso viel wie Luft und verteilt sich deswegen gleichmäßig im Raum.

Vor allem aus älteren oder defekten Heizungen kann Kohlenmonoxid austreten. Ebenso gelten Gebäudedämmungen als Gefahrenquelle. Zu gut gedämmte Häuser und Wohnungen können dazu führen, dass die Brenner nicht genügend Sauerstoff bekommen und Kohlenmonoxid entsteht. Moderne Gasthermen sind übrigens meist bereits mit einem CO -Sicherheitsschalter ausgestattet, der das Gerät bei einem Abgasrückstau abschaltet.

Anlagen zusätzlich vom Fachmann prüfen lassen