Katzenfutter im Test

Die wichtigsten Kritikpunkte der Tester

Jedes zweite Futter im Test enthält zu viel Phosphor - ein wichtiger Mineralstoff, der in Fleisch enthalten ist, in zu hoher Dosierung aber die Nieren schädigen kann. In dieser Hinsicht sind Katzen sehr gefährdet: Ungefähr jede fünfte ältere Katze hat eine Nierenkrankheit. Ob das eine Folge ungeeigneten Futters ist, oder ob die Nieren bei Katzen einfach eine körperliche Schwachstelle sind, ist nicht bekannt. In mehreren Futtern steckt zu viel Natrium, das kann vorhandene Herzerkrankungen verschlimmern, so die Tester. Die Hälfte der durchgefallenen Produkte enthält zu viel Fett, eines auch zu wenig Eiweiß. Oft sind die Fütterungsempfehlungen auf der Packung zu hoch oder wenig hilfreich für den Tierhalter. So empfehlen mehrere Hersteller zwar eine passende Futtermenge, aber nur für Katzen einer einzigen Gewichtsklasse.

Gutes Futter muss nicht teuer sein

Etwa 1,6 Milliarden Euro geben die Deutschen im Jahr für Katzenfutter aus. Dabei könnten sie sich den ein oder anderen Euro auch sparen. Denn dieser Test zeigt einmal mehr, dass man vom Preis nicht zwingend auf die Qualität schließen kann. Unter den Testsiegern sind sowohl bekannte Marken – Kitekat, Sheba und Whiskas - als auch Discounter-Produkte von Aldi, Norma und Edeka. Dementsprechend groß sind die Preisunterschiede: Beim teuersten Futter unter den Testsiegern kostet die Tagesration etwa 1,30 Euro, beim günstigsten nur 23 Cent.

Keine Lockstoffe oder Antibiotika

In vielerlei Hinsicht kam die Stiftung Warentest zu erfreulichen Ergebnissen. So fanden die Tester in den Futtern weder Lockstoffe noch Rückstände von Antibiotika oder gentechnisch veränderte Organismen. Auch auf Schlachtabfälle wie Fell, Hörner oder Borsten gab es keine Hinweise. Diese so genannten "Schlachtnebenprodukte" sind laut EU-Recht in Tierfutter zwar erlaubt, viele Tierbesitzer finden sie aber eklig.

Nicht nur nach Tests richten

Bei der Ernährung kommt es immer auch auf das einzelne Lebewesen an. Auch ein gut getestetes Futter wird nicht von jedem Tier vertragen. Außerdem ist es nicht einfach, Tierfutter zu bewerten. Die Futtermittelverordnung regelt zwar zum Beispiel, welche Zusatzstoffe erlaubt sind und wie hoch die Grenzwerte für Schadstoffe sind. Beim Verhältnis der eigentlichen Nährstoffe dagegen sind Tester auf Empfehlungen von Wissenschaftlern, Tierärzten oder Herstellerverbänden angewiesen, deren Meinungen im Detail häufig auseinander gehen. Dennoch gibt es Eckdaten, die Konsens sind. Wie etwa, dass zu viel Phosphor die Nieren der Katze schädigen kann. Besonders in solchen Punkten bieten Futtertests eine wichtige Orientierungshilfe.