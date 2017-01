Die richtige Zahnpflege

Eine gründliche Zahnpflege ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen wichtig. Zahnersatz ist teuer: Wer auf Zahnimplantationen angewiesen ist, zahlt schnell mehrere Tausend Euro. Und auch für Kronen, Brücken oder Prothesen müssen Patienten viel Geld zuschießen, weil sich die Kassen nur anteilig (im schlechtesten Fall nur 50 Prozent der Kosten) an der Regelversorgung beteiligen – also an der günstigsten Standard-Therapie.

Verwirrende Vielfalt an Zahnputztechniken

Es gibt mehr empfohlene Zahnputztechniken, als Erwachsene Zähne im Mund haben. Das University College London hat 2014 in einer Übersichtsstudie die empfohlenen Zahnputztechniken in zehn Ländern untersucht, dazu Empfehlungen von Zahnpasta- und Zahnbürsten-Herstellern. Das Ergebnis: Keine Methode ist überlegen. Grundsätzlich mangelt es an evidenzbasierten Studien, welche Technik wie effektiv ist, kritisieren die Forscher. Problematisch ist aber die Verwirrung, die bei den Patienten entsteht, auf welche Art und Weise denn nun geputzt werden soll.