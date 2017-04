Stress bei der Arbeit - das kann der Arbeitnehmer tun

Frust vermeiden und loswerden

Sieland empfiehlt, eine Woche lang Stimmungshöhepunkte und Tiefs aufzuschreiben. So kann man herausfinden, was einen wirklich stresst – und wie stark. Dann kann man besser an seinen wirklichen Energieräubern arbeiten – und sehen, aus welchen Energiequellen man zehren kann. Was stresst einen wirklich? Ist es das Großraumbüro an sich oder vielleicht nur, dass jemand beim Telefonieren zuhört?

Freizeitgestaltung