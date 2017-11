Feuerfalle Weihnachtsshopping

"Markt"-Team geht auf Kontrollgang

Ein mit Gegenständen zugestellter Notausgang

In Begleitung von Feuerwehleuten zogen zwei Teams von WDR "Markt" an einem Samstag los, um in der Kölner Innenstadt den Sicherheitscheck zu machen. In 42 Geschäften kontrollierten sie die Notausgänge und Fluchtwege. Das Ergebnis: In 15 großen Läden, also mehr als einem Drittel, blockierten Warenstände den Fluchtweg, waren Feuerlöscher nicht vorhanden oder zugestellt. In einigen Fällen waren die Notausgänge sogar verschlossen. In einem Möbelgeschäft wusste der Mitarbeiter gar nicht, wo der - mit Pfeilen gekennzeichnete - Notausgang war.

Besonders empörend: Bei einem "Markt"-Check vor zwei Jahren waren teils in genau den gleichen Läden die Fluchtwege bereits verstellt gewesen. Geändert hat sich dort seitdem nichts.

Zwei Atemzüge bis zur Bewusstlosigkeit

Typischer Fall: Halb zugestellte Fluchttreppe

Bricht an solchen Orten ein Feuer aus, kann das Geschäft schnell zur tödlichen Falle werden. "Die meisten Menschen sterben nicht durch das Feuer, sondern durch den Rauch" , erklärt der Feuerwehrmann. Bereits zwei Atemzüge könnten den Menschen ernsthaft schädigen, Sekunden später setze Bewusstlosigkeit ein. Zugleich stellen die Warenmassen brennbares Material dar. Die rettende Feuerwehr muss mit dichtem Qualm kämpfen und kann den Weg oft selber nicht mehr sehen. Notausgangsschilder sind im Qualm meist auch nicht mehr zu erkennen. Das Geschäft kann zur tödlichen Falle werden. " Ein Albtraum ", sagt der Feuerwehrmann.

Klare Vorschriften für Rettungswege

Zuständig dafür, dass es funktionierende Notausgänge und Fluchtwege gibt, sind die Betreiber der Läden. Wie die Fluchtmöglichkeiten aussehen müssen, legt das Arbeitsstättenrecht fest. Ab einer Verkaufsfläche von mehr als 2.000 Quadratmetern gilt außerdem die Sonderbauordnung NRW. Vorgeschrieben ist unter anderem: