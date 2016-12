Schnell noch Pflegestufe beantragen

Pflegegrade statt Pflegestufen

Durch das Pflegestärkungsgesetz II werden die drei Pflegestufen abgeschafft und dafür fünf Pflegegrade eingeführt. Grundsätzlich werden Betroffene mit körperlichen Einschränkungen in den nächsthöheren Pflegegrad eingestuft (Pflegestufe 1 wird zu Pflegegrad 2). Betroffene mit geistiger und psychischer Einschränkung werden in den übernächsten Pflegegrad eingeordnet (Aus Pflegestufe 1 wird Pflegegrad 3). Dabei versichert die Bundesregierung, dass kein Pflegebedürftiger durch die Reform schlechter gestellt werden soll.

Begutachtung durch den Medizinischen Dienst

Bei der Begutachtung soll der Grad der Selbstständigkeit der Betroffenen in sechs Bereichen gemessen werden und daraus der Pflegegrad errechnet werden. Die Bereiche gliedern sich wie folgt: 1. Mobilität, 2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, 4. Selbstversorgung, 5. Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, 6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Dabei werden die Pflegebedürftigen automatisch ab dem 1. Januar 2017 in das neue System eingestuft und müssen dafür nicht erneut begutachtet werden.

Wer jetzt noch handeln sollte

Wenn ein Betroffener noch dieses Jahr einen Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung stellt, aber der Gutachter erst nächstes Jahr kommt, wird er trotzdem nach dem alten Verfahren begutachtet. Wer ausschließlich körperlich beeinträchtigt ist, kann davon profitieren. Denn ab 2017 führt die stärkere Gewichtung geistiger und psychischer Beeinträchtigungen in der Einstufung dazu, dass es für rein körperlich Betroffene schwieriger wird, einen hohen Pflegegrad zu erreichen.

Falls ein Pflegebedürftiger bereits Leistungen wegen körperlicher Beeinträchtigung bezieht, aber er mittlerweile auch geistig und psychisch beeinträchtigt ist, ist ein Antrag auf Neueinstufung in diesem Jahr sinnvoll. Im nächsten Jahr profitiert der Betroffene dann vom "doppelten Stufensprung" (Aus Pflegestufe 2 wird Pflegegrad 4) mit höheren Leistungen.

Grundsätzlich sollten Pflegebedürftige vor dem Jahreswechsel prüfen, in welchen Pflegegrad sie 2017 eingestuft werden und mit wie viel Geld von der Pflegekasse zu rechnen ist. In Abhängigkeit davon kann dann neu überlegt werden, welche Leistungen die Pflegebedürftigen beispielsweise von den Pflegediensten in Anspruch nehmen können.

Pflege im Heim

Wer in naher Zukunft plant, in ein Pflegeheim zu gehen, der kann bereits dieses Jahr über einen Umzug nachdenken. Je nach Einzelfall könnten Betroffene von den höheren Leistungen der jetzigen Pflegestufen 1 und 2 profitieren, denn es besteht Bestandsschutz für die Umstellung 2017. Im neuen Jahr werden die unteren Pflegegrade bei der stationären Pflege weniger Geld erhalten, die oberen dafür mehr. Zudem gilt ab 2017 ein einheitlicher Eigenanteil für Heimbewohner. Derzeit bestimmt die Pflegestufe die Zuzahlung. Je höher die Pflegestufe, umso höher die Zuzahlung. Das bedeutet, Menschen mit niedrigerem Pflegestatus werden zukünftig mehr zahlen müssen und würden von einem Einzug in diesem Jahr noch profitieren. Die Pflegekasse zahlt ihnen nämlich einen Zuschuss, um die Differenz zwischen altem und neuen Eigenanteil auszugleichen.

Pflege daheim

Wer zuhause gepflegt wird, der erhält weiterhin die bisherigen Leistungen der Pflegeversicherung. Eventuell zahlt die Versicherung nach der Überleitung in die neuen Pflegegrade sogar mehr. Der Pflegebedürftige profitiert von dem sogenannten Schutz des Besitzstandes und der gilt lebenslang. Sollte sich der Zustand des Betroffenen verändern und er in einen neuen Pflegegrad eingestuft werden, gilt der Bestandsschutz nicht mehr.