"Normal“ oder "Kaiserschnitt“? Eine Frage des Wohnorts

Bei Schwangeren im Landkreis Cloppenburg in Niedersachen kommt ein Kaiserschnitt doppelt so häufig vor wie bei Schwangeren in Dresden. Ein möglicher Grund: Der Kostendruck in den Geburtsstationen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Operation. | mehr