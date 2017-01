Vorsicht bei Vitaminpillen & Co

Dabei ist der Nutzen der Nahrungsergänzungsmittel umstritten. "Der Großteil der Bevölkerung Deutschlands ist heute mit Nährstoffen ausreichend versorgt", sagt Angela Clausen, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zusätzliche Pillen und Tropfen sollten nur nach einem ärztlich festgestellten Mangel eingenommen werden. Das empfehlen die Verbraucherschützer. Denn die Einnahme von Vitaminen und Co kann sogar zu gesundheitlichen Schäden führen.

Magnesiumprodukte überdosiert

So hat die Verbraucherzentrale in einem Marktcheck festgestellt, dass 64 Prozent der untersuchten magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmittel überdosiert sind. Je nach Magnesiumkonzentration kann es dadurch schon zu Nebenwirkungen wie Durchfall und Erbrechen kommen. "Verbraucherinnen und Verbraucher erfahren zu wenig über diese Produkte und unterschätzen daher die Risiken", sagt Clausen. Viele Produkte enthalten Vitamine und Mineralien in zu hohen Dosierungen oder ungünstigen Kombinationen.