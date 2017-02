Wann sind Medikamente verschreibungspflichtig?

Video starten, abbrechen mit Escape Wann werden Magentabletten gefährlich? | Markt | 08.02.2017 | 05:03 Min. | WDR

Wie viel Beratung ist nötig?

" Die entscheidende Frage ist: Ist eine sichere Anwendung gewährleistet, wenn die ärztliche Beratung nicht mehr erfolgt? ", betont Pommer. Wenn also die Beratung durch den Apotheker ausreicht, um die Patienten mit den wichtigen Informationen zu Wirkungen und Nebenwirkungen zu informieren, sind Medikamente nicht rezeptpflichtig. Diese Medikamente werden dann in der Apotheke verkauft, wenn die Nebenwirkungen " ein vertretbares oder bekanntes Ausmaß " darstellen, so das Gesundheitsministerium. Dazu gehört der überwiegende Teil an Erkältungs- und Kopfschmerzmitteln.

Dann gibt es noch die frei verkäufliche Arzneimittel, die laut Angaben des Gesundheitsministeriums " nicht dazu geeignet sind, schwerwiegende Krankheiten zu heilen ". Darunter fallen Produkte wie Tees, Nahrungsergänzungsmittel oder Heilerde, die beispielsweise in Drogeriemärkten verkauft werden.

Ausschuss von Sachverständigen entscheidet

Die Beratung in der Apotheke sollte eine wichtige Rolle spielen

Die Entscheidung, ob ein Medikament verschreibungspflichtig ist oder wird, trifft der so genannte Sachverständigenausschuss für die Verschreibungspflicht, in dem Vertreter aus Wissenschaft und Forschung, aber auch praktizierende Ärzte, Heilpraktiker und Vertreter der pharmazeutischen Industrie sitzen. Das BfArM darf den Ausschuss beraten, ist aber nicht stimmberechtigt. Der Ausschuss spricht eine Empfehlung aus, die das Bundesgesundheitsministerium umsetzen kann.

Jedes Medikament hat Nebenwirkungen