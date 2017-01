Verschiedene Fette in Pflegestiften – und ihre Vor- und Nachteile

In Lippenpflegestiften stecken Fette pflanzlichen Ursprungs und solche, die aus Erdöl gewonnen wurden. Bei einigen Verbrauchern haben letztere einen eher schlechten Ruf. Der Dermatologe und Allergie-Experte Randolf Brehler sieht das differenzierter. Beide Fette hätten Vor- und Nachteile: Gegen die Fette mit Erdölursprung gebe es praktisch keine Allergien. Sie liegen allerdings wie ein Film auf der Haut. Auf der Wange könne das stören, weil die Haut unter diesem Film eher schwitzt. "Die Lippen haben aber gar keine Schweißdrüsen, da ist so ein Film gar nicht schlecht", so der Arzt. Aber: Es gebe Studien, die belegen, dass sich Paraffine im menschlichen Körper anreichern könnten. Ob das schädlich sei, stehe jedoch noch nicht fest.

Pflanzliche Fette können ranzig werden

Pflanzliche Fette hingegen können eher ranzig werden. Und gegen sie können empfindliche Menschen Allergien bekommen. Bei der Frage Fett aus Erdöl oder pflanzlich mag Professor Brehler deshalb kein Pauschalurteil abgeben: "Das kommt auf den Anwender an, was er als angenehm und gut empfindet." Wer auch pflanzliche Öle benutzen wolle, könne zum Beispiel Produkte mit Oliven-, Mandel-, Avocado- oder Jojoba-Öl einsetzen, die seien aus allergologischer Sicht relativ unbedenklich. Wer so ein Öl gut verträgt, kann es sich übrigens auch einfach pur auf die Lippen tun. Eine weitere Alternative zu einem Stift ist Vaseline: Das Erdölprodukt enthält keine weiteren Stoffe wie Düfte oder Farbstoffe, die die Lippe eventuell reizen können.