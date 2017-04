Immer mehr Menschen geben immer mehr Geld für kosmetische Produkte und den Besuch bei der Kosmetikerin aus. Laut einer aktuellen Studie erwirtschaftet die Schönheitsbranche derzeit 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, mit 105.000 Beschäftigten. Das entspricht einem Wachstum um 25 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, so die Messe Düsseldorf, wo auch in diesem Jahr die "Beauty"-Messe stattgefunden hat.