CRISPR/Cas 9: Gentechnik durch die Hintertür?

Kritiker fordern Kontrolle über Genscheren

Die Industrie sieht also keine Gefahren für den Verbraucher und auch keine Notwendigkeit einer speziellen Zulassung. Christoph Then ist anderer Ansicht. Er bewertet seit 20 Jahren Bio- und Gen-Technologien und er ist überzeugt, dass auch für CRISPR/Cas 9 strenge Regeln müssen, wie für andere gentechnische Verfahren. "Man muss dieses Verfahren - meinetwegen diese gentechnisch veränderten Pflanzen - prüfen. Man sollte sie auch kennzeichnen und nicht freisetzen, wenn sie sich in natürlichen Populationen ausbreiten können."

Noch kein EU-weites Gesetz

Die EU hat noch keine einheitliche Linie beim Thema Genschere in der Agrarwirtschaft. So lange kann jedes Land selbst entscheiden, wie weit es CRISPR/Cas bei Pflanzen zulässt. Bundesagrarminister Christian Schmidt hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der innovative Methoden im Einzelfall erlaubt. Das könnte dazu führen, dass auch Crispr/Cas 9 vor der Risiko-Beurteilung durch die EU erlaubt wird. Die SPD-Politikerin Elvira Dobrinski-Weiß ist dagegen. "Wir wollen, dass die Äcker in Deutschland weiterhin gentechnikfrei bleiben. Wir wollen eine bundeseinheitliche Regelung. Das gewährleistet der Gesetzentwurf nicht." Auch der Bundesrat plädiert dafür, erstmal zu warten. In einer Stellungnahme zu der geplanten Gesetzesänderung heißt es: