Umfrage: Kassenpatienten warten länger auf Termine beim Facharzt

Große Unterschiede bei Radiologen

Ein Team der Grünen-Politikerin hat für die Erhebung im März in 405 Facharztpraxen angerufen - einmal als Kassenpatienten und einmal als privat Versicherte. Dabei kamen große regionale Unterschiede zustande. In Bielefeld und Umgebung warteten Kassenpatienten 43 Tage länger auf einen Termin, in Bonn 36 Tage und in Wuppertal 30 Tage. Zum Vergleich: In Düsseldorf habe die Differenz zwischen privat und gesetzlich "nur" 16 Tage betragen.

Während es in rund 30 Prozent der Fälle keinen oder kaum einen Unterschied gab, deckten die Anrufer auch zum Teil krasse Fälle auf. Spitzenreiter sei ein Augenarzt in Bonn gewesen, der einem Kassenpatienten einen Termin nach 365 Tagen angeboten habe - einem privat Versicherten hingegen nach sieben Tagen. Bei einem Radiologen sei das Verhältnis 268:1 gewesen. Insgesamt müssten Kassenpatienten vor allem bei Radiologen, Haut- und Augenärzten deutlich länger warten, teilte die Grünen-Politikerin mit.

Kein Hinweis auf Servicestellen

Seit gut einem Jahr gibt es die sogenannten Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen. Dort können sich Patienten melden, um innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt vermittelt zu bekommen. In der Praxis scheinen die Servicestellen aber noch nicht flächendeckend zum Einsatz zu kommen. So wurde in der Grünen-Erhebung kein einziger Anrufer auf das Angebot hingewiesen - obwohl 42 Prozent der Termine außerhalb der 4-Wochen-Frist lagen.