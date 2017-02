Bessere Hilfe für Kinder suchtkranker Eltern

Mit der "Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien" (12.02.2017 bis 18.02.2017) machen Suchtberatungsstellen jedes Jahr um den Valentinstag herum auf die ungenügende Unterstützung von Kindern aufmerksam, deren Eltern unter einer Suchtkrankheit leiden. In Deutschland wächst schätzungsweise jedes sechste Kind in einer Suchtfamilie auf.

Auch Beratungsstellen an Rhein und Ruhr fordern die Politik auf, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass Kinder suchtkranker Eltern einen Rechtsanspruch auf präventive Hilfen sowie Therapien erhalten. In Essen informiert eine Ausstellung über Hilfsangebote, in Düsseldorf lädt eine Beratungsstelle ins Puppentheater ein, in Recklinghausen gibt es einen Film über Kinder, die in Suchtfamilien aufwachsen.