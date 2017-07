ÖPNV: Westfalentarif tritt in Kraft

Wer von Bielefeld nach Siegen will, musste bisher ein vergleichsweise teures NRW-Ticket lösen. Das wird sich ab dem 1. August ändern. Die fünf Verkehrsverbünde in Westfalen-Lippe haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Herausgekommen ist dabei der Westfalentarif, der in Zukunft überall in Westfalen gilt.

Tickets sollen günstiger werden

"In der Regel sollten die Tickets damit günstiger werden", sagt der Vorsteher der Verkehrsverbünde Ulrich Conradi. Das gelte insbesondere für lange Strecken in Westfalen, also beispielsweise für den Weg von Rheine nach Höxter oder für Verbindungen wie von Minden ins Siegerland. Allerdings haben einige Verkehrsverbünde vor dem Start erst einmal die Preise erhöht.

Innerhalb der Städte ändert sich nichts

Der Westfalentarif ist ein Kompromiss. Weil die fünf Verkehrsverbünde in Westfalen ihre eigenen Tarifstrukturen nicht aufgeben wollten, gilt das Westfalenticket nur für Strecken, die über Verbundgrenzen hinausgehen. Wer also beispielsweise nur innerhalb von Münster oder von Bielefeld unterwegs ist, muss sich nicht an ein neues Tarifsystem gewöhnen.

Einheitliche Automaten in Westfalen-Lippe

Eine Erleichterung für Fahrgäste dürften auch die einheitlichen Fahrkarten-Automaten darstellen. Überall in Westfalen-Lippe sollen sie auf die gleiche Art funktionieren. Wer den Ticketautomaten in Warburg kennt, kann also auch den in Meinerzhagen problemlos benutzen. Zudem soll es ein einheitliches Informationssystem geben.

Noch funktionieren nicht alle Automaten

Das Westfalenticket soll zum 1. August eingeführt werden. Es ist aber gut möglich, dass der Busfahrer Pendlern noch kein Westfalenticket verkaufen kann, denn die Busfahrer sind bisher noch nicht geschult. Bislang sind auch erst wenige Ticketautomaten an großen Bahnhöfen umgestellt. Online können die Tickets bisher nicht gekauft werden. Ein Holperstart.