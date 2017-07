Skurrile Verkehrsvorschriften im Ausland

Unfall im Ausland

Die grundsätzliche Regel lautet: Besser immer die Polizei rufen, auch wegen der Versicherung, rät der ADAC. In Österreich gilt jedoch eine Besonderheit: Wer bei einem Verkehrsunfall mit reinem Sachschaden die Polizei ruft, obwohl die Beteiligten untereinander nur die Daten hätten austauschen müssen, der muss eine sogenannte Unfallmeldegebühr zahlen. In Kroatien dagegen müssen Unfälle immer der Polizei gemeldet werden. Ansonsten können Autofahrer aus dem Ausland bei nach außen sichtbaren Unfallschäden an der Heimfahrt gehindert werden.

Achtung: Kreuzung und Kreisverkehr

Stichwort: "Kreisverkehr". Während in Deutschland der Kreisverkehr Vorfahrt hat, ist es in Italien und in Frankreich genau andersherum. Das heißt, dort hat das einfahrende Auto Vorfahrt. Ausnahme: Es ist durch Schilder explizit anders geregelt. Kurios in England: Wenn die Vorfahrt an einer Kreuzung nicht offiziell geregelt ist, müssen sich die Verkehrsteilnehmer untereinander einigen, wer Vorfahrt hat. Wie das dann aussehen soll, bleibt ihnen überlassen.

Autofahren und Handy

Das Handy am Steuer wird je nach Land unterschiedlich hart bestraft. Während es in Deutschland 60 Euro plus einen Punkt in Flensburg "kostet", ist es in Frankreich doppelt so teuer (ab 135 Euro). Zum Vergleich: In Spanien muss man oft mehr als 200 Euro zahlen, in den Niederlanden 230 Euro und in Dänemark etwa 200 Euro und mehr.