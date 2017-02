Undurchsichtige Stromrechnung

Defekter Zähler

Zu hohen Rechnung durch defekten Stromzähler?

Wenn Verbraucher den Verdacht haben, dass der Stromzähler defekt ist, können sie den Zähler überprüfen lassen. Die Prüfkosten trägt aber am Ende derjenige, dem ein Fehler nachgewiesen werden kann. Eine Prüfung kostet rund 150 Euro. Der Stromkunde kann sich direkt an eine staatliche Eichbehörde wenden. In der Regel beauftragt aber der Netzbetreiber die Eichbehörde. Es kann auch ein Sachverständigen eingeschaltet werden, um beispielsweise zu prüfen, ob der Verbrauch überhaupt technisch möglich ist. Für ein solches Gutachten trägt der Auftraggeber die Kosten.

Umzug: Zählerstand mit Zeugen prüfen

Am Umzugstag sollte der Zählerstand möglichst im Beisein eines Zeugen – meist ist dies der Vermieter – abgelesen werden. Jürgen Schröder von der Verbraucherzentrale NRW rät außerdem dazu, ein Foto vom Zählerstand anzufertigen und dabei daneben eine aktuelle Zeitung zu halten. Dies sei relativ beweissicher. Frank Kindervatter vom Niederrheinischen Energieunternehmen NEW empfiehlt ein Übergabe-Protokoll anzufertigen. Dies sollte vom Mieter sowie dem Nachmieter oder Vermieter unterschrieben werden. Muster-Übergabe-Protokolle gibt es auf der Internet-Seite der NEW.

Problemfall Nachtspeicherstrom

Auch die Art der Heizung spielt eine bedeutende Rolle bei der Stromrechnung

Mehr als eine Million deutscher Haushalte haben Nachtspeicher-Heizungen. Sie gelten als "Geldverbrenner". Beim Nachtspeicherstrom ist bislang ein Anbieter-Wechsel nur in wenigen Städten und Gemeinden möglich. Es entwickelt sich zwar langsam ein Wettbewerb, so Jürgen Schröder von der Verbraucherzentrale NRW, aber in der Regel ist ein Nachtstromkunde „ein gefangener Kunde“ des örtlichen Anbieters.

Problemfall Stromarmut

Wenn Verbraucher ihre Stromrechnung nicht zahlen können, gilt dies als Härtefall. Hilfestellungen bieten alle Verbraucherzentralen (Bereich Kredite und Entschuldung). Verschiedene Stromanbieter haben Kooperationen zur Bekämpfung von Energiearmut mit den örtlichen Verbraucherzentralen geschlossen.