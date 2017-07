Neue Kostenfalle bei Urlaubs-Telefonaten

Was ist WLAN-Call?

Eigentlich handelt es sich um einen zusätzlichen Service: Wenn das Handy nur schwachen Empfang hat, aber in einem WLAN eingebucht ist, kann er Nutzer trotzdem telefonieren. Das Gespräch läuft dann über das Internet - allerdings über die normale Handy-Nummer. Darüber ist das Telefon auch weiterhin erreichbar. Erstmal merkt der Nutzer also nichts davon - außer dass anstelle des Netzanbieters im Display "WLAN Call" oder Vergleichbares angezeigt wird.

Wo lauert die Kostenfalle?

Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn WLAN-Call im EU-Ausland aktiviert ist und der Nutzer innerhalb des Urlaubslands telefoniert - zum Beispiel um einen Tisch im Restaurant zu reservieren. Normalerweise würde das Gespräch nichts kosten - so sieht es die Roaming-Regulierung eigentlich vor. Ein Telefonat via WLAN-Call wird aber wie ein Gespräch von Deutschland ins Ausland behandelt - mit Minutenpreisen von teils um einen Euro!

Wie lassen sich zusätzliche Kosten vermeiden?

Am besten indem man vor Reisen ins EU-Ausland die WLAN-Call-Funktion in seinem Smartphone deaktiviert - dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist auch der Rat z. B. der Telekom selbst. Betroffen sind nach aktuellem Stand allerdings nur Kunden von Telekom und O2 - denn Vodafone schreibt auf der Homepage, dass "WIFI Calling aktuell nur im deutschen WLAN-Netz" genutzt werden kann. Und: "Im Ausland telefonieren Sie wie gewohnt über das Mobilfunknetz."

Wie lassen sich umgekehrt mit WLAN-Call Kosten sparen?

Die Kostenfalle betrifft nur Länder, die von der EU-Roaming-Regelung erfasst werden und in denen ein Gespräch innerhalb des Reiselandes eigentlich kostenlos wäre. Wer aber die EU verlässt und zum Beispiel in den USA Urlaub macht, kann Geld sparen, indem er Gespräche in die Heimat wenn möglich nur bei aktivem WLAN-Call führt. Die gelten dann nämlich als innerdeutsche Telefonate - und sind in vielen Tarifen kostenlos. Nachteil: Der Anruf über ein WLAN kann nicht bewusst ausgewählt werden, sondern das Handy bucht sich automatisch ins WLAN-Netz ein. Der Nutzer sollte sich also vor dem Telefonat mit einem Blick auf sein Display vergewissern, dass er tatsächlich gerade zum Telefonieren im WLAN eingebucht ist.