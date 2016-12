Hallo Taxi! Fahrgastrechte an Silvester

Grundsätzlich gilt, dass Taxifahrten bar bezahlt werden müssen. Klären Sie also vor Fahrtantritt, ob der Fahrer ein Gerät für EC- oder Kreditkarten dabei hat. Am besten gleich beim Bestellen des Taxis Bescheid sagen, dass Sie mit Karte zahlen möchten.

Muss mich der Fahrer bringen, wohin ich will?

Kurzstrecken führen immer wieder zu Diskussionen mit Taxifahrern. Natürlich muss der Fahrer Sie auch einfach nur zwei Ecken weiterbringen. Er unterliegt einer Beförderungspflicht. Viel problematischer sind aber lange Strecken. In der örtlichen Taxisatzung ist festgeschrieben, wohin Sie das Taxi bringen muss. Liegt das Ziel weit entfernt in einer anderen Stadt, können Fahrer tatsächlich ablehnen, Sie dort hinzubringen. Lange Fahrten machen Taxifahrer Silvester ohnehin nicht gern. Sie müssen also damit rechnen, dass ein Fahrer Sie nicht zu einem weit entfernten Ziel bringt.

Darf ich ein anderes Taxi nehmen, wenn meines Verspätung hat?

Eigentlich nicht. Bestellen Sie das Taxi mit Verspätung unbedingt ab, wenn Sie eine bessere Alternative gefunden haben.

Kann ich eine Taxi-App nutzen?

Ja, aber die Apps funktionieren leider nicht in allen Städten. Mytaxi nur in Bonn, Düsseldorf und Köln; taxi.eu u.a. in Düsseldorf, Essen, Duisburg, Wuppertal, Bielefeld, Münster und Aachen. Die offizielle App der Taxizentralen "Taxi Deutschland“ kann dagegen in allen Orten über 5.000 Einwohner benutzt werden.

Welche Rechte habe ich während der Fahrt?

Ihnen ist etwas schummerig nach der Silvesterfeier und Sie benötigen etwas Frischluft? Sie können am Neujahrsmorgen nicht wirklich laute Musik im Taxi ertragen? Kein Problem. Über Lautstärke des Radios und ob ein Fenster geöffnet wird, darf der Fahrgast entscheiden. Sie dürfen auch den Platz aussuchen, auf dem Sie sitzen. Wer lieber vorne einsteigt, darf das genauso wie andere, die lieber auf der Rückbank sitzen.

Darf ich im Taxi rauchen?

Raucher müssen während der Taxifahrt stark sein. Rauchen in einem Taxi ist bereits seit 2007 gesetzlich verboten. Das Taxi gilt als öffentliches Verkehrsmittel und in denen, auch in Bussen und Bahnen, ist Rauchen grundsätzlich verboten.

Muss ich das erste Taxi in der Reihe nehmen?

Nein, in Deutschland herrscht Vertragsfreiheit. Das bedeutet: Wenn mir die Nase eines Fahrers nicht passt oder mir der Wagen zu schmuddelig oder klein ist, kann ich natürlich auch einen anderen nehmen. Der Fahrgast darf sich aussuchen, wer ihn befördert. Ob der Wagen an der ersten Position in einer Schlange oder mittendrin steht, spielt keine Rolle.