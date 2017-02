Kinder als Käufer

Kinder und Jugendliche bekommen heutzutage deutlich mehr Taschengeld als früher, das zeigen Studien. Rund 1,7 Milliarden Euro bekamen allein die 6- bis 13-Jährigen insgesamt im Jahr 2016, schätzt das Marktforschungsinstitut iconkids&youth. Das Deutsche Jugendinstitut empfiehlt für 7-Jährige 1,50 Euro, für 17-Jährige sogar 41 Euro pro Monat! Gerade wer eine Weile spart, kann sich mit diesen Summen schnell auch größere Anschaffungen leisten. Aber dürfen Eltern ihre Kinder daran hindern, ein neues Computerspiel oder einen anderen größeren Kauf zu tätigen?

Der Taschengeldparagraf

Kinder unter sieben Jahren dürfen rechtlich betrachtet noch gar nichts selbst kaufen. Das ändert sich ab ihrem siebten Geburtstag - dann gelten Kinder als beschränkt geschäftsfähig. Das heißt, sie dürfen von dem Geld, das ihnen als Taschengeld zur freien Verfügung gegeben wurde, allein einkaufen gehen und sich all die Dinge kaufen, die sie von ihrem Taschengeld bar bezahlen können. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch, §110 BGB. Wenn Eltern Taschengeld auszahlen, gilt das als Einverständnis, dass dieses Geld auch genutzt werden darf. Kinder können also in aller Regel ohne Zustimmung ihrer Eltern kleinere Käufe, wie Bücher oder auch Filme, tätigen. Voraussetzungen ist dabei, dass die Waren für Minderjährige freigegeben sind.

Kein Freifahrtschein

Der Taschengeldparagraf bedeutet jedoch nicht, dass Eltern keine Mitsprache mehr haben. Im Gegenteil: Haben sie den Kauf einer bestimmten Sache explizit verboten, gilt ein später getätigter Kauf als nicht bindend. Entdecken Eltern einen „verbotenen“ Gegenstand, sollten sie diesen so schnell wie möglich zurück in den Laden bringen – idealerweise binnen der regulären Umtauschfrist von vier Wochen. Weigert sich der Verkäufer, können Eltern ihr Recht einklagen. Ein Beispiel dafür ist eine Entscheidung vom Amtsgericht Freiburg aus dem Jahr 1997: Damals hatte ein 14-Jähriger heimlich eine Airsoftgun, also eine Spielzeugwaffe, gekauft. Als seine Eltern davon erfuhren, wollten sie die Waffe und die dazugehörige Munition zurückbringen. Als der Händler sich weigerte, klagten sie und bekamen Recht. In manchen Fällen haben Eltern selbst dann das Recht den Kauf rückabzuwickeln, wenn das Verbot nicht explizit ausgesprochen wurde. Beispiel Düsseldorf, 2006: Ein minderjähriges Mädchen hatte mit ihrem Prepaid-Handy teure Klingeltöne heruntergeladen. Später musste der Anbieter die Kosten dafür zurückerstatten, weil das Handy dem Mädchen offensichtlich zu einem anderen Zweck ausgehändigt worden war, urteilte das Amtsgericht Düsseldorf.

Obergrenze beim Kauf

Wie viel Geld Kinder und Jugendliche beim Einkauf auf einmal ausgeben dürfen, ist rechtlich nicht klar festgelegt. Der Taschengeldparagraf besagt, dass Kinder sich alles kaufen können, was sie sich von ihrem Taschengeld leisten können. Letztendlich liegt es also im Ermessen des Verkäufers, ob der Kauf aus dem Taschengeld getätigt sein kann oder nicht. Für Verkäufer gilt: Wer sich nicht sicher ist, sollte am besten vorsichtshalber die Zustimmung der Eltern einfordern. Sonst besteht das Risiko, dass man das Verkaufte später zurücknehmen muss. Spezielle Geldgeschenke wie Weihnachtsgeld zählen dabei, nach Einschätzung von Experten, nicht zum Taschengeld dazu. Wenn Verwandte Geld schenken und sagen „Kauf dir was Schönes“, haben die Eltern nach wie vor das letzte Wort. Sie können auch in diesem Fall Verbote aussprechen, was nicht mit dem Geld gekauft werden darf.

Ausnahmen vom Taschengeldparagraf

Der Taschengeldparagraf soll dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche den Umgang mit Geld lernen und sich im Alltag freier bewegen können. Allerdings: Kinder sollen vor Schuldenfallen geschützt werden. Daher dürfen sie ohne die Zustimmung ihrer Eltern keine Ratenzahlungen vereinbaren und auch keine laufenden Verträge abschließen. Das gilt für Handyverträge ebenso wie für Zeitschriftenabonnements oder eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Und: Auch für den Kauf von Tieren gibt es spezielle Regeln. Hier ist bis zum 14. Lebensjahr immer die Zustimmung der Eltern nötig. Hunde, Katzen, Hamster und andere warmblütige Tiere dürfen erst mit 16 Jahren allein gekauft werden.

Regeln für Online-Käufe

Hier gelten im Prinzip die gleichen Regeln wie im Laden. Kauft ein Kind ein paar Schuhe, ist das in Ordnung. Tätigt ein Kind einen Kauf, mit dem die Eltern nicht einverstanden sind, können sie den Kauf widerrufen – insbesondere wenn vorher ein Verbot ausgesprochen wurde. Am einfachsten ist es auch hier, wenn der Kaufvertrag binnen der gewöhnlichen 14-tägigen Widerrufsfrist storniert wird. Zudem sollte man sein Kind warnen: Gibt es beim Online-Kauf ein falsches Alter an, gilt das als Betrug und kann dazu führen, dass Eltern Schadensersatz leisten müssen. Auch das zeigt: Vorsorge ist wichtig. Am besten verständigt man sich mit seinem Kind von Anfang an auf klare Regeln, die beide Seiten respektieren.