Mein Recht im Praktikum

Sinn eines Praktikums

Während der Schulzeit dient ein Praktikum klassischerweise der Berufsorientierung. Die zentrale Frage dabei: Ist der Beruf etwas für mich? Im Studium ist ein Praktikum immer ein Lernverhältnis. Nach einem Studium sollte es maximal nur noch eine Möglichkeit sein, um unkompliziert herauszufinden, ob Bewerber und Unternehmen zusammen passen.

Die klare Perspektive sollte der Einstieg in den Job sein. Auch wenn der sogenannte "Klebe-Effekt" von Praktika nicht zu unterschätzen ist, sollte mit diesem Ansatz nach wenigen Monaten Schluss sein. Denn genau für dieses Ausprobieren ist in einem regulären Arbeitsvertrag das Konstrukt "Probezeit" gedacht. Doch letztlich kommt es immer auf die individuellen Chancen am Arbeitsmarkt an. Fakt ist: Auch die meisten Unternehmen haben Interesse daran, Fachkräfte schon früh an sich zu binden.

Der Praktikumsvertrag

Auch ein Praktikumsvertrag sollte immer schriftlich verfasst sein und den Anfang und das Ende, die Arbeitszeiten sowie die Vergütung regeln. In einer Reihe von Unternehmen existieren dazu auch Tarifverträge. Zudem sollte der Praktikumsvertrag die Aufgaben definieren.

Für den Erfolg eines Praktikums entscheidend ist, dass der Praktikanten einen Betreuer hat und nicht ohne Ansprechpartner im Unternehmen herumsitzt. Wenn’s dann in der Praxis doch nur Kaffee-Kochen und Kopieren ist, hilft nur eines: den Mund aufmachen und reden. Bei gravierenden Problemen oder Missständen sind die Gewerkschaften ein guter Ansprechpartner.