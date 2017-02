Sparen mit dem Brexit: Schnäppchen aus England

Statt der Endung .de einfach .co.uk in das Browserfenster tippen und schon landet man im britischen Online-Shop. Die englischen Ableger sehen meist wie Zwillinge der deutschen Seiten aus, so dass man sich beim Surfen schnell zurecht findet. SAber es lauern beim "very britishen shopping" auch Kosten, die einem als Schnäppchenjäger einen Strich durch die Richtung machen könnten.