Was ist die Sozialwahl?

Nach dem Krieg wollten die Alliierten eine soziale Einheitsversicherung nach britischem Vorbild einrichten. Hier sollte nur der Staat das Sagen haben. Doch es scheiterte an der ersten Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer.

Hauptziel ist die soziale Gerechtigkeit

Die beschloss 1949, einen Tag nach Verkündung des Grundgesetzes, wieder an die Tradition der Selbstverwaltung anzuknüpfen. Bei allen Krankenkassen, bei den Rentenversicherungen, den Berufsgenossenschaften und der Arbeitslosenversicherung sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam für soziale Gerechtigkeit sorgen. Sie bilden die so genannte Vertreterversammlung, und die wiederum wählt bei der Kranken- und der Rentenversicherung den Vorstand. Die Mitglieder dieser Vertreterversammlung werden von den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern bestimmt, in der Regel paritätisch. Die Arbeitgeber benennen ihre Entsandten normalerweise im Einvernehmen, die Vertreter der Arbeitnehmer werden dagegen regelrecht gewählt.