Fette Geldbörsen schlank getrimmt

Karten

Auf Personalausweis, Führerschein oder EC-Karte können nur die wenigsten verzichten. Aber bei den Kundenkarten lohnt es sich genauer hinzuschauen. Wie oft nutze ich welche Karte. Habe ich die ein- oder andere Karte nur alle paar Monate in der Hand, kann ich sie auch zu Hause lassen. Dann muss ich allerdings beim nächsten Mal dran denken, sie beim Einkaufen mitzunehmen.

Infokarten

Infokarten, z.B. von Versicherungen, mit Notfall- und Service-Telefonnummern, sowie Tipps für den Ernstfall, kann man auch mit dem Handy abfotografieren. Am besten speichert man die Fotos dann noch zusammen in einem Ordner ab. Die Telefonnummern sind zudem im Telefonbuch des Handys am besten aufgehoben. Gleiches gilt für Visitenkarten. Sämtliche Informationen von den Visitenkarten unter den Kontakten im Handy abzuspeichern, dauert vielleicht ein bisschen, hilft aber das Portemonnaie zu verschlanken.

Kleingeld

Kleingeld macht den Geldbeutel nicht nur schwer, sondern auch unvorteilhaft dick. Denn die Münzen legen sich gerne übereinander. Wer auf das Kleingeldfach verzichten möchte, kann das Kleingeld in die Hosentasche stecken und zu Hause in einem Glas aufbewahren. Für Einkäufe, wie z.B. beim Bäcker oder Metzger, kann man dann gezielt Kleingeld mitnehmen.

Worauf beim Neukauf eines Portemonnaies achten?

Am besten verzichtet man gleich komplett auf ein Kleingeldfach. Das spart Material. Dazu sollte das Portemonnaie nicht zu viele Einzelsteckfächer für Karten haben. Denn der Stoff oder das Leder zwischen den einzelnen Karten trägt ebenfalls auf. Ein größeres Sammelfach für mehrere Karten ist vorteilhaft. Ein traditionelles Geldscheinfach kann durch ein Einschubfach für gefaltete Scheine ersetzt werden. Die Scheine sind zwar gefaltet etwas dicker, das Gesamtformat des Portemonnaies lässt sich aber so verkleinern.

Was gibt es noch für Lösungen?

Noch kleiner sind Kartenhalter, die eventuell noch eine kleine Geldklammer haben. Dann hat man alles reduziert auf das EC-Kartenformat bei sich. Generell gibt es mittlerweile viele Anbieter, die sich auf schlanke Lösungen spezialisiert haben. Anregungen und Angebote findet man unter Suchbegriffen wie "dünner Geldbeutel" oder "slim wallet" im Internet.

Stand: 18.04.2017, 00:00