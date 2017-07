Familien-Trennung im Billigflieger

Mutter sitzt in Reihe 22, Vater in Reihe 24 und die Kinder noch weiter hinten in der Ryanair-Maschine. Vielen Passagieren ist das in den letzten Monaten so passiert. Ryanair hat Familien beim Einchecken einfach quer durchs Flugzeug verteilt, statt Plätze nebeneinander zuzuweisen.

Ohne Gebühr: Mittelplatz bei Ryanair

Ryanair gibt in einer Stellungnahme an den WDR zu, dass so etwas tatsächlich passieren kann: "Da wir derzeit eine Auslastung von 96 Prozent haben, halten wir die Fenster- und Gangplätze für diejenigen Kunden frei, die dafür 2 Euro zahlen". Dadurch würden Passagieren, die kostenlose Sitzplätze gebucht haben, häufig Mittelplätze zugewiesen, heißt es weiter. Und die liegen eben nicht nebeneinander.

Eurowings verweist auf unterschiedliche Tarife

Von Eurowings, die ebenfalls Geld für die Sitzplatz-Reservierung verlangen, ist so etwas nicht bekannt. In einer Anfrage zum Thema verweist die Airline allerdings nur auf die geltenden Tarife, wonach im Basic-Tarif Plätze hinzugebucht werden können, der Smart-Tarif dagegen reservierte Plätze beinhaltet.

XL-Sitze sind noch teurer

Bei den meisten Billigfluggesellschaften gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Reihen und den Preisen, die für eine Reservierung gezahlt werden müssen. Für Standard-Sitzplätze verlangt Ryanair beispielsweise ab 2 Euro (Preis kann je nach Buchung auch höher sein), für Sitze mit viel Beinfreiheit werden mindestens 15 Euro fällig. Bei Eurowings kostet die Reservierung eines Standard-Platzes mindestens 5 Euro, eines Sitzes mit mehr Beinfreiheit mindestens 17 Euro.

Bei Langstrecke: 99 Euro für Reservierung

Wer bei einem Langstrecken-Flug mit Air Berlin einen breiteren XL-Sitz reservieren möchte, zahlt sogar bis zu 99 Euro. In solchen Fällen ist es häufig günstiger, gleich bei der Buchung einen höheren Tarif zu wählen, in dem zusätzliche Leistungen wie breiterer Sitzplatz, Essen oder Gepäck im Preis eingeschlossen ist.

Die Zeiten, in denen Familien nebeneinander liegende Sitzplätze zugewiesen wurden, sind offenbar vorbei. Wer sicher gehen will, dass er mit seinen Lieben zusammensitzt, muss wohl in den sauren Apfel beißen, und gegen Gebühr einen Sitzplatz reservieren.